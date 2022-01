L’année 2022 risque d’être très riche sur Switch vu tout ce que Nintendo nous promet déjà. C’est pourquoi on a décidé de vous préparer une sélection de jeux qui sortiront en exclusivité sur la console hybride, avec quelques entorses pour certains titres indés qui arrivent en même temps sur PC, ainsi que des exclusivités temporaires. De quoi occuper vos Joy-Con dans les prochains mois, enfin s’ils ne driftent pas…

Voici une liste des nombreuses exclusivités qui arriveront sur Nintendo Switch en 2022. Celle-ci n’est pas exhaustive, mais elle offre un bon aperçu des titres qui nous attendent sur la plateforme.

Légendes Pokémon Arceus

Date de sortie : 28 janvier 2022

Date de sortie : 28 janvier 2022

Commençons avec celui qui lancera l’année de la Switch, tout en tentant de bousculer les codes de sa série, nous voulons bien évidemment parler de Légendes Pokémon Arceus. Deux mois après les remakes de Diamant et Perle, on repart déjà à Sinnoh, enfin à Hisui puisque c’est le nom de la région à l’époque du jeu, qui se déroule plusieurs siècles avant la période que l’on connaît.

Malgré sa sortie imminente, plusieurs points restent flous. Souvent pris à tort pour un monde ouvert, le jeu tiendrait plus du Monster Hunter avec ses expéditions dans des grosses zones fermées. On peut tout de même confirmer l’évolution des combats avec un système proche de l’Active Time Battle, la possibilité pour les Pokémon sauvages d’attaquer directement votre personnage et même des boss qui viennent remplacer les arènes.

Triangle Strategy

Date de sortie : 4 mars 2022

Date de sortie : 4 mars 2022

Après un mois de février sans grosse sortie, Square Enix vient animer le début de mars avec notamment Triangle Strategy. Tomoya Asano, créateur de Bravely Default et d’Octopath Traveler s’attaque cette fois-ci au Tactical-RPG, un genre qui lui semblait tout adapté pour raconter une histoire à la fois à plus grande échelle et plus mature.

Le continent de Norzélia est déchiré par une guerre entre trois de ses pays. La situation n’est pas simple pour Serenor, un noble de l’une de ces factions qui est fiancé avec la princesse de l’un des ennemis. Le jeu nous obligera régulièrement à faire des choix qui influencent les valeurs de notre héros, ses relations mais aussi le déroulement de l’histoire.

Chocobo GP

Date de sortie : 10 mars 2022

Date de sortie : 10 mars 2022

Et dès la semaine suivante, Square Enix sera déjà de retour avec Chocobo GP, un jeu de course fun où les pilotes sont principalement des mascottes issues de Final Fantasy. Il sera possible de télécharger gratuitement une démo du jeu, qui contiendra le prologue du mode histoire mais permettra surtout de rejoindre la partie de l’un de ses contacts qui a la version complète.

On y retrouvera des éléments cultes issus de la saga de JRPG, notamment dans les objets et dans l’utilisation de la magie, où l’on pourra améliorer la puissance de nos sorts. Parfait pour s’amuser à plusieurs en attendant l’éventuelle annonce du toujours très réclamé Mario Kart 9.

Rune Factory 5

Date de sortie : 25 mars 2022

Date de sortie : 25 mars 2022

Rune Factory 5 revient enfin après des années d’attente et de silence. Si vous ne connaissez pas la série, sachez qu’il s’agit d’un spin-off des Harvest Moon/Story of Seasons, nettement plus orienté action.

On garde la ferme à gérer, les villageois qu’il faut apprendre à connaître avant de choisir l’élu de son cœur, mais aussi les combats contre des monstres qui mettent en danger le village de Rigbarth, le tout dans une ambiance Heroic-Fantasy. Sachez d’ailleurs que les monstres peuvent aussi être apprivoisés pour être mis à contribution dans votre ferme.

Kirby et Le Monde Oublié

Date de sortie : 25 mars 2022

Date de sortie : 25 mars 2022

Celui qui a enfin droit à un grand jeu inédit, c’est Kirby avec Kirby et le Monde Oublié. En effet, la petite boule rose a enfin droit à une vraie aventure en 3D après quelques mini-jeux et le spin-off Kirby Air Ride. Et il faut avouer que ce changement fait que l’on ne sait pas vraiment à quoi s’attendre au-delà de se risquer à supposer qu’il s’agisse un peu d’un Super Kirby Odyssey, avec même un mode coop local qui sera présent.

On sait au moins que Kirby aura bien besoin de son pouvoir de copie pour affronter un gang d’animaux géants qui serviront de boss. Voir notre héros explorer les ruines d’un monde qui semble similaire au nôtre a aussi de quoi nous intriguer. Il faudra patienter jusqu’au printemps 2022 pour retrouver Kirby et le Monde Oublié.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Date de sortie : Courant du printemps 2022

Date de sortie : Courant du printemps 2022

Attendue pour décembre 2021, la compilation Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp aura un peu de retard. Ce Re-Boot Camp permettra de vivre ou revivre les campagnes des deux Advance Wars sortis sur GBA à l’époque.

Mais rassurez-vous, il n’y aura pas que du solo puisque le titre proposera également un mode Versus pour s’affronter jusqu’à quatre joueurs, en local comme à l’époque, ou en ligne. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp est prévu pour ce printemps, mais sachez tout de même que la date du 8 avril s’affichait sur l’eShop avant d’être vite retirée, il n’est donc pas impossible de le voir débarquer ce jour-là.

Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses

Date de sortie : Courant du printemps 2022

Ce printemps, Aliisha – The Oblivion of Twin Goddesses permettra de vivre une aventure à deux, sous condition que chacun ait sa propre Switch. On y suivra le périple de Lisha et Aisha, deux sœurs jumelles qui vont se retrouver perdues au cœur d’un temple ancien bourré de mystères.

La collaboration sera ici de mise, avec de l’exploration en 3D et tout un tas de puzzles à résoudre en utilisant bien les deux personnages. Chacune des sœurs aura ses propres particularités, comme Lisha, qui pourra utiliser son robot pour scanner les lieux, et Aisha qui ne ressent pas la douleur.

Dordogne

Date de sortie : Courant 2022

Comme ActuGaming organise les AG French Direct, forcément, on ne pouvait pas faire cette sélection sans parler de Dordogne. Dans ce jeu à la direction artistique splendide, on suit Mimi, une jeune femme qui revient dans la maison de sa grand-mère où elle passait tous les étés de son enfance.

Cette aventure narrative alternera donc entre la Mimi adulte qui visite la maison et celle du passé qui se crée les souvenirs en explorant la région. Dordogne sortira en 2022 sur Switch mais aussi PC.

Splatoon 3

Date de sortie : Courant 2022

En attendant d’autres annonces éventuelles, Nintendo mise surtout sur Splatoon 3 pour le multijoueur en 2022. Après un deuxième épisode qui tenait surtout du 1.5, les Inklings et les Octalings auront beaucoup à faire pour nous convaincre qu’il s’agit plus que d’une mise à jour.

Au niveau des matchs en multijoueur, il s’agit toujours d’affrontements en 4 contre 4 où il faut recouvrir la carte d’encre. On nous promet de nouveaux terrains et de nouvelles armes tels qu’un char en forme de crabe ou un grappin. Le plus enthousiasmant jusqu’à présent est forcément le mode histoire consacré au retour des Mammifériens et qui permettra d’en savoir plus sur les raisons de cette étrange dystopie colorée.

Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope

Date de sortie : Courant 2022

Cette sélection de jeux Switch manque cruellement de Mario jusqu’à présent et il est temps d’arranger les choses grâce à Ubisoft. Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope prolonge la rencontre entre le plombier et les précurseurs des Minions et cette fois-ci, direction l’espace. Oui un peu comme Galaxy, qui semble beaucoup influer sur la suite du jeu stratégique, comme le prouve la présence d’Harmonie, enfin au moins de sa version Lapin…

Les Lumas sont également là et seront même très importants. En effet, ils deviennent des Sparks lorsqu’ils fusionnent avec les Lapins Crétins, se transformant donc en une formidable source d’énergie que la terrible Cursa convoite pour dominer l’univers. Et du côté de nos héros, les Sparks permettent l’utilisation de supers attaques pour anéantir les ennemis avec classe.

Wizard with a Gun

Date de sortie : Courant 2022

Passons à un jeu indé qui nous vient de Devolver et de Galvanic Games, un jeu qui arrive à donner envie rien qu’avec son titre : Wizard with a Gun. Il s’agit d’un twin-stick shooter jouable en coopération jusqu’à quatre. Il mélange un peu tout avec de la survie, du bac à sable et du roguelite. Vos sorciers ont une base personnalisable, où ils peuvent confectionner équipements, armes à feu et munitions avant d’aller tester leur build dans un mondé généré procéduralement à chaque exploration.

Il faut bien avouer que la promesse d’une immense liberté pour créer ses armes avec des effets très variés, une grande rejouabilité et surtout le multijoueur, font que le projet pourrait bien être un gros succès surprise cette année. Wizard with a Gun dégainera en 2022 sur Nintendo Switch et PC.

Bayonetta 3

Date de sortie : Courant 2022

Et on reste dans les sorciers armés de flingues avec Bayonetta 3, le jeu de PlatinumGames annoncé depuis 4 ans maintenant. La bande-annonce du dernier Nintendo Direct nous en dit heureusement beaucoup plus que le premier teaser. En plus du nouveau look de Bayonetta, on y découvre la nouvelle menace qui attaque Tokyo dans la vidéo, et cette fois, il ne s’agit ni d’anges ni de démons, mais de mystérieuses créatures.

Bayonetta conserve ses habituelles capacités telles que le Witch Time mais on la voit également utiliser plusieurs attaques sadiques à la fois, ainsi qu’adopter des formes démoniaques et surtout contrôler directement les démons qu’elle invoque. Bayonetta 3 sortira en 2022 sur Switch, sauf si quelqu’un énerve Hideki Kamiya sur Twitter…

Bomb Rush Cyberfunk

Date de sortie : Courant 2022

Bomb Rush Cyberfunk viendra titiller la corde nostalgique des fans de Jet Set Radio, puisque le jeu prend des allures de suite spirituelle. On reprend ici le même principe avec un monde en 3D à explorer, que ce soit en skate ou en rollers, tout en remplissant la ville de nos plus beaux graffitis.

On pourra évidemment effectuer tout plein de tricks pour se bâtir une solide réputation, et devenir l’artiste le plus influent de la ville en accumulant les territoires.

Metal Slug Tactics

Date de sortie : Courant 2022

Dotemu est devenu célèbre pour avoir permis le retour de licences cultes sur le devant de la scène avec de nouveaux épisodes, comme Windjammers 2 et Streets of Rage 4. Metal Slug Tactics sera le prochain revival de licence, mais cette fois avec une tournure très particulière puisqu’on abandonne le run’n gun pour de la tactique.

Enfin, rassurez-vous, l’esprit de la série est toujours conservé d’une manière ou d’une autre, avec tout de même des batailles qui vont vite, et on retrouvera aussi les personnages cultes de Metal Slug. On espère que ce virage sera réussi pour la licence.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Date de sortie : Courant 2022

Et restons avec Dotemu pour évoquer Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, le beat them all 2D avec les Tortues Ninja qui avait repoussé sa sortie à 2022. Il s’agit là d’une vraie lettre d’amour aux jeux Tortues Ninja années 80/90, où l’on pourra contrôler les quatre Tortues ainsi qu’April.

Avec son style pixel art très réussi et l’ambiance qui se dégage des trailers, le jeu parvient à donner envie à tous les fans de la saga, et on a hâte de pouvoir quelques mandales à Bebop et Rocksteady entre deux parts de pizza à grignoter dans les différents niveaux du jeu.

Bear & Breakfast

Date de sortie : Courant 2022

Pourquoi pas tout quitter pour devenir un ours qui gère une maison d’hôte dans le jeu d’aventure et gestion Bear & Breakfast prévu pour 2022 sur Switch et PC ? Ce pitch original présente exactement ce que l’on devra faire dans le jeu, avec un ours nommé Hank, qui va trouver une cabane abandonnée que lui et ses amis vont transformer en bed & breakfast.

Il faudra alors gérer sa petite affaire, en décorant l’établissement avec plein de fournitures différentes afin d’attirer toujours plus de clients. On pourra également prendre part à de nombreuses quêtes annexes pour découvrir toujours plus de personnages.

Sea of Stars

Date de sortie : Courant 2022

Fin 2022, Sea of Stars viendra servir de prequel à The Messenger mais sous forme de RPG à l’ambiance très rétro. Le titre viendra nous raconter l’histoire de deux personnages qui se battent à l’aide de pouvoirs tirés du Soleil et de la Lune, et qui devront combattre les créatures d’un alchimiste redoutable.

Le titre intégrera des combats au tour par tour avec des attaques à combiner entre nos personnages, et un certain sens du rythme. Une vraie expérience à l’ancienne nous attend dans ce RPG avec plein de PNJ à rencontrer, et un grand sens de l’aventure. Le titre séduit déjà grâce à sa direction artistique, et on espère que manette en mains, le sentiment sera le même.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Date de sortie : Courant 2022

Et évidemment, le jeu le plus attendu en 2022 sur Nintendo Switch est forcément la fameuse suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, qui n’a toujours pas de titre officiel.

Il faut avouer que l’on ne sait toujours pas grand-chose de cette nouvelle aventure, si ce n’est que l’on explorera à nouveau la dernière version d’Hyrule qui connaîtra tout de même quelques changements. Le plus notable est l’apparition d’îles célestes dans le ciel pour apporter plus de verticalité au jeu. De son côté, Link semble avoir troqué sa tablette Sheikah contre une malédiction qui occupe l’un de ses bras. Cela lui permet au moins d’avoir une petite maîtrise du temps sur certains objets en plus de l’étrange transformation en goutte qui l’aide à atteindre certaines hauteurs.

Bref, pas le moindre indice sur le sort de Ganon ou de Zelda, ni sur pourquoi le Château d’Hyrule s’envole, mais on espère des nouvelles très vite et surtout une date de sortie qui serait toujours fixée à 2022 ! Qui sait, peut-être que l’on aura également une compilation Zelda annoncée dans la foulée ?

Voilà, 2022 sera probablement bien chargé pour Nintendo. Il faut croiser les doigts pour que l’on n’ait pas de reports en vue, notamment Zelda, et que le constructeur japonais concrétise d’autres projets pour remplir le calendrier. Probablement avec un Nintendo Direct dans les futures semaines ? En attendant, vous pouvez découvrir notre sélection des jeux Switch en vidéo et nous suivre pour ne manquer aucune sortie Nintendo.