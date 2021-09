Splatoon 3 présente son mode histoire en vidéo

Splatoon 3 a été assez généreux au niveau des informations avec en plus de sa nouvelle bande-annonce, un article assez détaillé sur le site officiel de Nintendo pour expliquer tout ce qui est survolé par la vidéo. Par contre, aucun changement pour la période de sortie qui reste un vague 2022 sans plus de précisions.

Une impression de Splatoon 2.5 (ou de 2 vu que le précédent était déjà un 1.5 ?)

La bande annonce démarre par un peu de gameplay multijoueur qui fait revenir une grosse partie de l’arsenal du jeu précédent. Sur les 5 armes présentées comme nouvelles, on nous précise que trois d’entre elles sont des versions modifiées d’armes déjà existantes, il s’agit du Super Bouclier, du Lance-rafales et du Haut-perceur 5.1.

On s’attardera donc un peu plus sur les deux autres. Le Crabe d’assaut est un char au tir rapide et puissant mais il se distingue surtout par ses deux formes disponibles. L’une ressemble à un crabe tandis que l’autre est tout simplement une sphère permettant d’aller beaucoup plus vite.

Et en parlant de déplacements, il y a aussi l’autre qui permet à votre personnage de devenir un Super Mollusque. Il ou elle gagne ainsi des tentacules qui lui servent de grappin pour s’accrocher et attaquer un peu partout avant d’être renvoyé à son point de départ.

On aperçoit également trois nouveaux terrains du multijoueur qui sont respectivement nommés Banlieue Balibot, Galeries Guppy et le Canyon aux colonnes. Notez que les Galeries Guppy sont situées dans la région du jeu précédent, on nous signale que les trajets entre les différents endroits pour revoir des anciens stages en plus des nouveaux.

Avec Splatoon 3, le mode histoire reprend du poil de la bête !

Le mode histoire de Splatoon 3 sera consacré au retour des mammifériens. Le jeu compte explorer un peu plus cet univers et son passé, notamment les origines des Inklings et la disparition des mammifères (en dehors des satanés arbitres chats toujours injustes en cas de défaite). Le nouveau Numéro 3 vient cette fois-ci de Cité-Clabousse, une ville de la Contrée Clabousse.

Il ou elle vit paisiblement sa vie en compagnie d’un Salmioche (en dehors des Guerres de Territoires, bien entendu) quand d’étranges Octariens font leur apparition. Ils sont recouverts de poils et semble liés à la substance nommée Bouillie Hirsute que l’on trouve dans la région Alterna où se déroule le mode histoire.

Le Salmioche est justement le point faible des nouveaux Octariens et de la Bouillie Hirsute ce qui mène notre personnage à rejoindre Ayo et Oly au sein de l’Escadron Espadon pour combattre la menace mais aussi découvrir les secrets d’Alterna. Et Anastase Macalamar ne sera pas très loin non plus.

Puisque les Sœurs Calamazones sont toujours occupées, le premier extrait de la bande-son de Splatoon 3 nous vient d’un groupe local de Cité-Clabousse, un trio nommé C-Side qui interprète le morceau Clickbait dans la vidéo précédente.

Splatoon 3 sortira en 2022 sur Nintendo Switch.