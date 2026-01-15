Voici la liste des jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2025, avec des jeux de sport et l’éternel GTA V
Les mêmes jeux tournent en boucle sur les consoles du grand public, et on en a une nouvelle preuve aujourd’hui. Sony sort son habituel récapitulatif des jeux les plus téléchargés de l’année passée sur son PlayStation Store, et ne vous attendez ici à aucune grande surprise, aussi bien dans les free-to-play que parmi les jeux payants.
Rien ne change, ou presque
En 2025, le public est resté cantonné à ses habitudes sur les consoles PlayStation. Sur PS5, le trio de tête des jeux payants les plus téléchargés sur le PlayStation Store pouvait facilement être déterminé à l’avance.
En Europe, le foot prédomine avec EA Sports FC 26 et FC 25 qui sont tous les deux sur le podium, séparés par l’increvable GTA V. Outre-Atlantique, remplacez le foot par du basket avec NBA 2K26 et ajoutez-y un peu de Battlefield 6 pour montrer que Call of Duty a perdu de sa superbe cette année. On notera également la présence de Forza Horizon 5 en haut de la liste, ce qui est toujours aussi étrange à constater, signe d’une époque qui change au moins un petit peu.
Voici la liste des jeux payants les plus téléchargés en Europe sur le PlayStation Store de la PS5 en 2025 :
- EA Sports FC 26
- Grand Theft Auto V
- EA Sports FC 25
- Forza Horizon 5
- Battlefield 6
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 7
- Assassin’s Creed Shadows
- ARC Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Split Fiction
- Hogwarts Legacy
- UFC 5
- Call of Duty: Black Ops 6
- It Takes Two
- Ready or Not
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- Rematch
- F1 25
Viennent ensuite les free-to-play, qui sont un peu à part. Là encore, peu de surprise dans le lot si ce n’est un Where Winds Meet sorti en fin d’année qui montre qu’il a effectivement bien fonctionné :
- Fortnite
- Roblox
- Call of Duty: Warzone
- Rocket League
- Battlefield REDSEC
- Marvel Rivals
- eFootball
- Asphalt Legends
- Where Winds Meet
- Delta Force
