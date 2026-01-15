Voici la liste des jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store en 2025, avec des jeux de sport et l’éternel GTA V

Rien ne change, ou presque

En 2025, le public est resté cantonné à ses habitudes sur les consoles PlayStation. Sur PS5, le trio de tête des jeux payants les plus téléchargés sur le PlayStation Store pouvait facilement être déterminé à l’avance.

En Europe, le foot prédomine avec EA Sports FC 26 et FC 25 qui sont tous les deux sur le podium, séparés par l’increvable GTA V. Outre-Atlantique, remplacez le foot par du basket avec NBA 2K26 et ajoutez-y un peu de Battlefield 6 pour montrer que Call of Duty a perdu de sa superbe cette année. On notera également la présence de Forza Horizon 5 en haut de la liste, ce qui est toujours aussi étrange à constater, signe d’une époque qui change au moins un petit peu.

Voici la liste des jeux payants les plus téléchargés en Europe sur le PlayStation Store de la PS5 en 2025 :

EA Sports FC 26

Grand Theft Auto V

EA Sports FC 25

Forza Horizon 5

Battlefield 6

Minecraft

Call of Duty: Black Ops 7

Assassin’s Creed Shadows

ARC Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yōtei

Split Fiction

Hogwarts Legacy

UFC 5

Call of Duty: Black Ops 6

It Takes Two

Ready or Not

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Rematch

F1 25

Viennent ensuite les free-to-play, qui sont un peu à part. Là encore, peu de surprise dans le lot si ce n’est un Where Winds Meet sorti en fin d’année qui montre qu’il a effectivement bien fonctionné :