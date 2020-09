Les premiers jeux Metal Gear Solid et Castlevania listé sur PC à Taïwan

Etant donné que le Tokyo Game Show ouvrira ses portes (virtuelles) cette semaine, il n’est pas étonnant de voir des annonces fuiter ou des listings arriver un peu en avance. C’est notamment le cas pour certains jeux de Konami, dont les premiers Metal Gear Solid et Castlevania, qui viennent d’être listé sur PC par l’organisme de classification taïwannais.

Konami fait dans la nostalgie

Relayé par Gematsu, ce listing affiche donc plusieurs titres de Konami, dont le premier Metal Gear, Metal Gear Solid et Metal Gear Solid 2: Substance. On retrouve également la Konami Collector’s Series: Castlevania and Contra, qui inclut les titres suivants :

Castlevania

Castlevania II: Simon’s Quest

Castlevania III: Dracula’s Curse

Contra

Super C

Cette dernière collection était déjà sortie sur PC il y a près de 20 ans, et on ignore encore si tous les jeux listés seront regroupés dans une nouvelle collection ou non. Si Konami se relance doucement dans l’édition, il faudra d’abord visiblement se contenter de l’arrivée de ces titres sur PC (alors que certains s’y trouvent déjà) avant de voir des nouveaux jeux tirés de ces licences.