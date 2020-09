Konami va développer un jeu adapté du manga Edens Zero

Depuis quelques temps, on n’entend plus vraiment parler de Konami, même si l’éditeur semble enfin se relancer dans le grand bain avec la publication de titres indépendants. Aujourd’hui, on apprend que Konami va bientôt s’attaquer à Edens Zero, le dernier manga de Hiro Mashima (Fairy Tail).

Un nouveau RPG en route ?

L’éditeur est bel et bien en train de plancher sur une adaptation de manga, et promet de nous en dire plus dès le Tokyo Game Show, où un panel spécial sera consacré au jeu, avec Hiro Mashima en guest star.

On ne dispose pour le moment d’aucune information sur ce dernier, et on ne sait pas sur quelles plateformes ce Edens Zero est prévu. Le titre pourrait tout à fait prendre la forme d’un gashapon qu’un RPG, mais avec le récent Fairy Tail de Koei Tecmo, on aurait tendance à espérer que le projet soit un tant soit peu ambitieux.

On vous donne rendez-vous le 26 septembre à 13 heures pour découvrir tout cela, lors du stream qui sera diffusé sur YouTube.