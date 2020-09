Le Tokyo Game Show 2020 présente son programme de streaming

Organisé au format numérique cette année en raison de la crise sanitaire, le Tokyo Game Show a révélé son programme de streaming qui débutera le 24 septembre prochain à 13h heure française avec une cérémonie d’ouverture. Celle-ci sera à suivre sur la chaîne Youtube officielle de l’événement.

Microsoft, Square Enix et Capcom prêts à nous éblouir ?

Comme vous pouvez le constater via l’image ci-dessous, Microsoft et Square Enix seront sous les feux de la rampe dès le premier jour avec des conférences diffusées à 14h et 16h. Nul doute que la firme de Redmond cherchera à soigner au mieux sa communication afin d’essayer de donner envie au public japonais de s’offrir une Xbox Series X en fin d’année.

Notez aussi que d’autres rendez-vous pourraient se révéler intéressants à suivre comme celui de Capcom, qui aura lieu le 25 septembre à 15h et donnera des nouvelles de Resident Evil Village, Koei Tecmo le 26 septembre à 14h, avec un focus sur Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, et de Bandai Namco qui parlera de Sword Art Online: Alicization Lycoris et de Scarlet Nexus le 27 septembre à 10h.