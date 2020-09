Un remake de Metal Gear Solid en préparation sur PS5 et PC ?

C’est la folle rumeur du moment : un remake du tout premier Metal Gear Solid serait apparemment en préparation du côté de Konami. Une revisite complète de l’œuvre sortie en 1998 et qui serait prévue dans un avenir certain sur PC et PlayStation 5. Avouez qu’il y a de quoi être excité.

La licence bientôt relancée ?

Bien sûr, il faut prendre cette information avec de (grosses) pincettes. Cela nous vient du YouTuber RedGamingTech, vidéaste connu pour avoir déjà révélé plusieurs fuites par le passé (principalement dans la tech). Selon lui, l’iconique Metal Gear Solid paru sur PS One reviendrait prochainement avec un remake à destination de nos PC et PlayStation 5.

Une rumeur loin d’être anodine puisque c’est déjà la seconde fois qu’elle apparaît sur la toile. A l’époque, on évoquait Bluepoint Games, mais le studio est actuellement au charbon sur Demon’s Souls. Cela pourrait donc être leur prochain projet ou un autre studio de développement, peut-être en interne chez Konami.

Quoiqu’il en soit, le vidéaste explique avoir été en contact avec une source proche du projet qui lui aurait toujours communiqué des informations justes jusqu’à présent. Il explique aussi que Metal Gear Solid 2, 3 et 4 auraient droit à des remasters. Néanmoins, aucune précision supplémentaire sur ces derniers. Rappelons tout de même que les premiers jeux Metal Gear viennent d’être listés sur PC.

Bien sûr, il faudra attendre confirmation avant de sauter de joie, mais cela a de quoi titiller les fans n’est-ce pas ? Konami semble repartir dans de véritables créations. Entre cette rumeur et celles autour du retour de Silent Hill, on a bon espoir de revoir certaines licences iconiques.

