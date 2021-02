It Takes Two passe gold et Josef Fares révèle la durée de vie du jeu

Josef Fares se prépare à nous dévoiler son nouveau projet, It Takes Two, qu’il développe avec son studio Hazelight, et il est désormais enclin à dévoiler plus d’informations à ce sujet. Dans un entretient avec GamingBolt, le réalisateur a notamment évoquer la durée de vie du jeu, avant d’annoncer plus tard sur Twitter une autre joyeuse nouvelle.

Une bonne durée de vie et du fun assuré selon lui

We finally did it! #ItTakesTwo has gone gold👊 — Josef Fares (@josef_fares) February 17, 2021

Josef Fares a en effet déclaré que It Takes Two venait de passer gold, et que par conséquent, aucun retard n’était logiquement à prévoir d’ici la sortie le mois prochain.

En plus d’apprend cela, le créateur est revenu sur la durée de vie de son prochain jeu, qu’il estime être plutôt grande avec de nombreux secrets à dénicher un peu partout, comme il le déclare avec son langage toujours aussi fleuri :

« Je dirais qu’il faut environ 14-15 heures. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Pas de collectibles ou d’autres merdes. ce n’est pas quelque chose que nous voulons […] Vous aurez plein de mini-jeux, environ 25 dispersés à travers le monde qui peuvent être joués, du contenu annexes et d’autres trucs. Nous voulons que le monde soit vivant, pour que vous vous amusiez beaucoup à découvrir ces étranges trucs. Il y a aussi un tas de secrets, j’espère que les gens vont les découvrir. Ils vont les adorer. »

Toujours confiants dans son jeu, il estime aussi qu’il « est impossible de s’ennuyer » avec It Takes Two comme il le déclare chez Game Informer, et qu’il se dit prêt à donner 1 000 dollars aux personnes qui se disent être sincèrement, sans mentir, ennuyés par le jeu.

On découvrira cela bientôt puisque It Takes Two sera disponible dès le 26 mars 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.