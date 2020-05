Indivisible : une édition physique prévue sur Switch le 26 juin

Lancé fin 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One avant de sortir au format dématérialisé sur Switch le mois dernier, Indivisible aura droit à une édition physique sur la console de Nintendo dès le 26 juin prochain.

Dans l’attente du New Game + et du DLC

Développé par Lab Zero Games et édité par 505 Games, Indivisible est un platformer avec des composantes action-RPG dans lequel le joueur incarne Ajna, une jeune fille possédant d’étranges pouvoirs, qui va devoir sauver son monde de la destruction avec l’aide de plusieurs personnages.

Notez que, contrairement aux versions PC, PlayStation 4 et Xbox One, le portage Switch du jeu n’intègre pas encore la coop locale, le mode New Game + et le DLC « Razmi’s Challenges. » Ces contenus devraient être déployés plus tard cette année par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs mises à jour.