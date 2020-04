Indivisible s’offre une sortie surprise sur Switch aujourd’hui

Sorti en octobre dernier sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Indivisible nous avait également promis une version Switch. Sans trop de nouvelle depuis, alors qu’elle aurait dû paraître avant la fin de l’année 2019, cette dernière arrive comme par surprise sur la petite dernière de Nintendo ce mardi 28 avril.

A l’assaut de la Switch

Le jeu vient donc de faire une apparition sur l’eShop avec un prix affiché de 29.99€. Le jeu est d’ailleurs disponible dès maintenant au téléchargement pour un poids estimé à 3.6 Go. Pour l’instant, ni 505 Games (l’éditeur), ni Lab Zero Games (développeur) n’ont communiqué officiellement sur son arrivée, mais cela ne devrait plus tarder et vous pouvez dès à présent retrouver le jeu sur l’eShop avec cette nouvelle date.

Pour rappel, Indivisible n’avait pas encore de date de sortie sur Switch mais est disponible sur les autres plateformes depuis le 8 octobre. Il s’agit d’un jeu qui mélange action, plateforme et RPG avec une direction artistique qui a su plaire aux joueurs. On vous en parle d’ailleurs dans notre test complet.