Indivisible : son premier DLC « Razmi’s Challenges » sera disponible le 7 mai

Disponible depuis octobre 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One et lancé sur Switch il y a une semaine, Indivisible sortira son premier DLC, intitulé « Razmi’s Challenges », dans deux jours sur les trois premières plateformes citées précédemment. Aucune information concernant l’arrivée du contenu additionnel sur la console de Nintendo n’a été faite pour le moment.

Serez-vous capable de relever les 40 défis de Razmi ?

D’après le site officiel du jeu, le DLC contiendra une quarantaine de niveaux « qui mettront à l’épreuve les aptitudes d’Ajna (l’héroïne du jeu) à travers des phases de plateformes et au combat. » Les développeurs ajoutent que « afin que les défis ne soient pas trop faciles, seule une poignée de compétences sera utilisable au cours de chaque niveau. »

Vendu au prix de 7,99€, ce contenu additionnel sera accessible en parlant à Razmi dans le For Intérieur d’Ajna uniquement après avoir atteint le Mont Sumeru pour la première fois. Plus vous avancerez dans l’histoire et plus vous pourrez relever de défis.

« Razmi’s Challenges », le premier DLC d’Indivisible, sera commercialisé le 7 mai sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.