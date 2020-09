Nintendo annonce Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, un préquel à Breath of the Wild

Alors que les yeux sont tournés vers Microsoft et Sony pour les annonces autour de la Xbox Series S et la PS5, Nintendo dégaine tranquillement l’une de ses cartouches majeures en dévoilant Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, un nouveau titre situé dans l’univers de Zelda qui prendra place 100 ans avant les événements de Zelda : Breath of the Wild.

Zelda Breath of the Wild 0 ?

Le titre nous promet de revivre les batailles qui se déroulent durant la grande Calamité, 100 ans avant que Link débute sa nouvelle aventure après un long sommeil. Il faudra donc repousser Ganon dans le Hyrule que l’on connait à travers Breath of the Wild, en compagnie des Prodiges.

Comme le précédent Hyrule Warriors, le titre prendra la forme d’un Musou-like, avec des centaines d’ennemis à l’écran qu’il faudra abattre. En plus de Link, il sera bien entendu possible de contrôler les Prodiges, qui possèdent tous des pouvoirs spéciaux et uniques. Le jeu reprendra le même chara-design et approfondira le scénario de Breath of The Wild avec une vraie histoire, qui mettra en lumière les événements qui étaient seulement évoqués dans le dernier jeu.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera disponible dès le 20 novembre sur Switch, un bon moyen d’attendre tranquille Breath of the Wild 2. Nintendo précise également que de nouvelles informations seront dévoilées le 26 septembre prochain.