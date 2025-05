How 2 Escape: Lost Submarine vous demandera de résoudre des énigmes en duo pour empêcher le début d’une guerre

Chacun son rôle, mais but commun

Dans How 2 Escape: Lost Submarine, vous et une autre personne incarnerez un duo à la recherche d’un sous-marin nommé « The Triumphant », parti en mission pour torpiller l’ennemi avant que des accords pour la paix ne soient négociés. Un message que l’engin n’a pas reçu, ce qui pourrait compromettre l’entente fragile qui vient de se mettre en place.

Ce nouvel épisode reprend le gameplay asymétrique de How 2 Escape en vous laissant résoudre des énigmes en duo, à condition d’être bien coordonné avec votre partenaire. Pendant que l’un ira enquêter à l’intérieur du sous-marin et pourra directement agir sur les lieux, l’autre pourra utiliser une application gratuite sur smartphone qui lui permettra de recueillir des informations capitales pour résoudre les énigmes qui vont se présenter sur la route de la première personne. Tout cela nous est présenté en vidéo par Solène Rinn, conceptrice du jeu, qui nous montre quelques images de gameplay à l’occasion de notre dernier AG French Direct.

Pour tester cela par vous-mêmes, vous pouvez dès à présent télécharger la démo du jeu sur Steam. How 2 Escape: Lost Submarine sortira dans sa version complète d’ici peu, à savoir le 24 juin prochain et sur presque toutes les plateformes, à savoir sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.