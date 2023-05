Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged : La suite du jeu de course est officialisée

La course reprend

On retrouvera ici la formule classique du premier épisode avec de nouveaux circuits et des bolides miniatures inédits, notamment des buggys et des motos, avec près de 130 véhicules disponibles. On a justement droit à plusieurs visuels des nouveaux véhicules dans la galerie visible en fin de cet article.

Quelques nouveautés de gameplay seront également au programme comme l’intégration d’un double saut et d’un saut latéral pour mieux esquiver les dangers sur la route.

Un mode solo permettra de se familiariser avec les bases du jeu et mettra en scène quatre personnages. Le mode d’édition de circuits sera de retour plus complet que jamais, avec des créations que l’on pourra partager entre toutes les plateformes dès le lancement. Le cross-play sera aussi activé, sauf sur Switch.

Cet épisode a déjà une date de sortie, puisque Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged sera disponible dès le 19 octobre prochain sur le PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.