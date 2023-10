Test Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged – Une suite solide pour les bolides en plastique

Après un premier épisode plutôt réussi, Milestone revient avec un nouvel épisode turbo chargé de son jeu de course avec les petites voitures en plastique, Hot Wheels. Ce second opus appelé tout bonnement, Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, arrive sur la piste avec pleins de nouveaux contenus dont notamment l’arrivée de nouveaux types de véhicules ainsi qu’un vrai mode histoire qui manque cependant de profondeur.

Conditions de test : Nous avons joué pendant une quinzaine d’heures à partir d’une version PS5 envoyée par l’éditeur. Nous avons fini le mode histoire et nous avons exploiter toutes les possibilités qu’offre le titre dans le mode construction de circuits.

Chérie j’ai rétréci les bolides

Comme son aîné, Hot Wheels Unleashed 2 propose un mode solo terminable en six heures et qui sert principalement de gros tutoriel répétitif. Cependant, contrairement au premier opus, cette fois-ci nous avons une histoire scénarisée, mais qui tient sur quelques lignes de dialogues.

De fait, on « incarne » deux pilotes qui parcourent le monde d’Hot Wheels afin de retrouver les cinq boss pour les rétrécir et les affronter lors d’une course effrénée, le tout parsemé de quelques cinématiques figées en style bande dessinée entièrement doublées en français à notre plus grand plaisir.

Ainsi, on a clairement affaire à un scénario donnant juste un contexte pour expliquer les courses de voitures en plastique miniature, avec une campagne clairement destinée aux enfants avec des dialogues dignes des dessins animés actuels.

Cela dit, les boss sont un peu plus durs à battre car désormais il faut parcourir la course tout en esquivant leurs pièges mais il faut aussi détruire des pièces sur la course afin de réduire leurs points de vie. Cependant il y a une jauge de rage qui se remplit tant qu’on ne détruit pas d’autres pièces de points de vie, et si cette jauge est à son maximum on est bon pour recommencer la course après un magnifique game over.

Toujours aussi fun

Avec ce deuxième opus, Milestone veut rendre sa licence encore plus fun et dynamique, et c’est clairement réussi de ce côté-là. En effet, le soft s’offre de nouvelles mécaniques de gameplay comme le saut ou le dash sur le côté pour pousser ses adversaires ce qui rend le titre encore plus nerveux et augmente les possibilités de level design, mais attention car toutes les actions consomment de la jauge de boost.

Ensuite du côté des modes de jeu, nous avons le droit à cinq modes, avec une concentration toute particulière sur le mode online qui était un petit peu délaissé sur le premier épisode, mais malheureusement lors de notre test nous n’avons pu nous essayer au multijoueur en ligne car les serveurs n’étaient pas encore activés.

Cependant, du côté des modes que nous avons pu tester nous avons une mention spéciale à faire au Waypoints qui consiste à concourir sur une course en suivant les points dans l’ordre avant d’arriver à la ligne d’arrivée, grossièrement on peut le comparer aux courses de GTA V et de ses fameux checkpoints jaunes à traverser, et on attend de voir les courses que feront les joueurs et joueuses avec ce mode dans le mode construction.

Graphiquement le soft est au standard actuel tout en étant dans la droite lignée du premier jeu, avec sa direction artistique et ses couleurs chatoyantes en plus d’effets de lumière vraiment réussis, mais les joueurs et joueuses qui ont joué au premier opus ne seront pas dépaysés de ce côté-là.

Et enfin, en ce qui concerne la difficulté du titre celle-ci a été améliorée et elle est désormais correctement équilibrée afin d’être accessible au grand publique et en même temps donner du défi aux personnes qui cherchent du challenge. Cela dit, votre principal ennemi sera vous-même.

Encore plus de bolides

L’un des points forts du premier opus était son catalogue gargantuesque de bolides grâce notamment aux licences dont dispose Mattel. Hot Wheels Unleashed 2, n’échappe pas à la règle et va même au-delà avec encore plus de types de véhicules avec l’ajouts de motos, quads, ou bien des tanks pour écraser la concurrence.

Et ces types de véhicules ont une utilité car certaines courses demanderont de concourir avec un bolide spécialisé dans le dérapage, la vitesse, ou encore pour faire du hors piste en toute sécurité, et c’est clairement une bonne idée car cela permet de varier les véhicules. Seul petit défaut, nous avons trouvé que le soft manque peut-être de motos mais nul doute que cela arrivera par la suite.

Les allergiques aux loot box vont être heureux car ces dernières ont été retirés du jeu. Désormais, pour débloquer de nouveaux véhicules il faut passer par la roue de la fortune en montant de niveau, ou les acheter dans la boutique virtuelle contre de la monnaie du jeu. A noter que la boutique change régulièrement mais qu’il est possible de payer avec quelques pièces d’or pour actualiser les marchandises.

Une grosse nouveauté pour les véhicules, est l’ajout d’un arbre de compétences pour chaque bolide qui permet d’améliorer les stats de nos véhicules en plastique mais qui en contrepartie donne un malus donnant un petit côté stratégie bien amené. Par exemple, si vous augmentez l’accélération de votre bolide, vous perdrez de la maniabilité dans les virages.

La créativité toujours au rendez-vous

Finissons avec ce qui était la plus grande force du premier opus et qui l’est toujours sur ce Hot Wheels Unleashed 2, l’imagination des joueurs et joueuses. En effet, vous pouvez personnaliser les véhicules et créer vos propres courses puis les partager au monde entier.

Pour la création de courses vous avez le choix entre six environnements totalement inédits et un large choix de personnalisation, encore plus que dans le premier Hot Wheels. Ainsi, vous allez pouvoir vous amuser à créer des courses avec pour seul limite votre imagination.

Malheureusement, on aurait aimé que le titre propose également les environnements du premier opus pour avoir encore plus de possibilités et de variantes, notamment le gratte-ciel qui était notre coup de cœur il y a deux ans. En tout cas, nous avons hâte de voir la créativité des joueurs et joueuses du monde entier.