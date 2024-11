PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Novembre 2024

Après avoir fait la part belle aux jeux d’horreur et perturbants en octobre, le PlayStation Plus revient avec une nouvelle fournée pour le pallier essentiel. Pas un mois incroyable mais qui permettra sans doute à certaines personnes de rattraper des jeux qu’ils n’avaient pas encore dans leur bibliothèque. Voici une présentation des jeux PS Plus de novembre 2024.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de novembre 2024 ?

Voici la liste des jeux offerts en novembre sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 5 novembre 2024 dans la journée.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged est un jeu de course de type arcade développé et édité par Milestone. Suite du premier épisode commercialisé en 2021, ce titre met encore une fois en scène les petites voitures tant appréciées de la société américaine Mattel avec plus de 130 bolides à collectionner, dont des VTT et des motos, disposant chacun d’un style pilotage spécifique (Equilibré, Off-Road, Drift…) et d’un arbre de compétences inédit. D’autres nouveautés sont aussi au programme de cet opus comme la possibilité d’effectuer un double saut ou un dash latéral en piste, l’ajout de nouveaux circuits ou encore la présence d’un éditeur de livrées et de stickers complet. – Lire le test complet

Ghostwire Tokyo

GhostWire : Tokyo est un jeu d’action aventure développé par Tango Gameworks, les créateurs de The Evil Within. Il faudra jongler entre conspirations et machinations afin de sauver l’humanité où la plupart des humains disparaissent rapidement des rues de Tokyo. Le jeu est jouable à la première personne avec un héros aux capacités surnaturelles qui devra partir à la recherche d’entités et combattre des visiteurs, des esprits malins. – Lire le test complet

DEATH NOTE Killer Within

DEATH NOTE Killer Within est un jeu de déduction sociale jouable jouable uniquement en ligne avec des parties regroupant une dizaine de personnes. Les parties opposent deux équipes opposées et il faudra soit éliminer L, soit s’emparer du Death Note. Les deux personnages principaux du manga/anime Death Note se livrent une bataille psychologique et doivent prendre le contrôle du jeu en dissimulant leur véritable identité. Chaque rôle propose des caractéristiques différentes et il est possible de personnaliser son avatar avec différents objets, comme une plaque personnalisée ou la possibilité d’ajouter une animation spéciale.