Après Steam, le site itch.io se voit contraint de délister tous ses jeux à caractère érotique

Une purge sans distinction qui interroge

Depuis quelques heures maintenant, des tas de jeux de ce genre ont été retirés de la plateforme itch.io, qui en abrite un grand nombre et qui s’est toujours vantée d’être une plateforme libre qui n’interdisait pas les jeux à caractère pornographique. Cette purge a notamment permis, comme chez Steam, de supprimer l’accès à de nombreux jeux illégaux qui font l’apologie du viol ou de l’inceste, ce qui est un bon débarras. Mais l’affaire ne s’arrête pas là.

Ce ne sont pas que les jeux problématiques pointés du doigt par Collective Shout qui ont été délistés, mais une grande partie du contenu dit « NFSW » (« No Safe For Work »), autrement dit érotique ou porno, sans faire de distinction. Comme le souligne le journaliste Cassim Montilla de Frandroid, certains créateurs et créatrices de contenu remarquent que les jeux LGBTQIA+ ont été particulièrement victimes de ce délistage, ce qui était aussi le cas avec ce qu’il s’est passé chez Steam la semaine dernière.

Sous pression de Visa, Mastercard et PayPal, itch.io procede a son tour au shadowban de contenu NSFW.D’après plusieurs créateurs le contenu LGBT serait également concerné.Des milliers de créateurs sont coupé de leur source de revenuitch.io/updates/upda… — Cassim Montilla (@cassim.montilla.fr) 2025-07-24T06:23:11.092Z

Et pour cause, derrière l’image féministe que le groupe Collective Shout veut afficher, certaines enquêtes montrent qu’il se cacherait des partenaires très puritains très hostiles à la communauté LGBTQIA+. Avant de s’attaquer à ces jeux-là, le collectif avait déjà fait pas mal parler de lui en s’attaquant à Detroit Become Human ou encore Grand Theft Auto V à propos de la représentation des femmes dans ces jeux, sans véritablement creuser le sujet, agitant ainsi une censure qui n’avait pas lieu d’être (dans les exemples mis en avant). Ana Valens, journaliste chez Vice, a récemment évoqué le lien qu’il existait entre Collective Shout et certains de ces groupes puritains, ce qui a en quelque sorte été prouvé indirectement par la censure de ses articles par le groupe Savage Ventures qui possède VICE.

VICE's owner Savage Ventures has requested the removal of my Collective Shout articles. This is due to concerns about the controversial subject matter—not journalistic complaintsEffective immediately, I will no longer contribute to Waypoint. I suggest letting VICE's owner know if this upsets you — Ana Valens | 🔞 (@acvalens.net) 2025-07-20T12:52:03.587Z

Dans le cas d’itch.io, le risque de voir des partenaires comme Mastercard ou Visa se retirer de la plateforme était trop grand, le site pouvant difficilement survivre sans cela. C’est pourquoi, pour ne pas condamner l’ensemble du site, la direction a souhaité appuyer sur le bouton d’urgence avant de contrôler un par un chaque cas. Leaf Corcoran, fondateur du site, reconnait que le processus de retrait assez soudain n’était pas forcément quelque chose de souhaité :

« Nous comprenons que cette action est soudaine et perturbatrice, et nous sommes sincèrement désolés de la frustration et de la confusion causées par ce changement […] Notre capacité à traiter les paiements est essentielle pour chaque créateur sur notre plateforme. Pour garantir la continuité de nos activités et la continuité de notre plateforme pour tous les développeurs, nous devons prioriser nos relations avec nos partenaires de paiement et prendre immédiatement des mesures de conformité. »

Pendant ce temps, des tas de créateurs et créatrices se retrouvent sur le carreau, avec des paiements suspendus alors qu’ils n’ont enfreint aucune règle. On ignore encore combien de temps ce processus de vérification va durer, et si cette pression va être amenée à d’autres plateformes.