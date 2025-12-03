HORSES : Déjà banni de Steam, le jeu a été retiré de l’Epic Games Store à la toute dernière minute

Un retrait justifié par du contenu « inapproprié », alors que le jeu avait été validé

Si Valve a prévenu Santa Ragione que HORSES ne pourrait pas être vendu sur Steam deux ans à l’avance, Epic Games a eu encore un peu moins de décence. Alors que le jeu avait pourtant bien été approuvé, juste avant son lancement, il a été retiré de l’Epic Games Store.

IGN a pu obtenir plus d’information auprès d’Epic Games, qui a répondu que le jeu enfreignait certaines règles concernant du contenu « inapproprié », comme du contenu sexuel ou de la violence animale. Epic Games indique aussi que suite au questionnaire permettant d’évaluer la classification du jeu (le PEGI en somme), le titre aurait été classé « AO », soit à seule destination des adultes, ce que l’Epic Games Store n’autoriserait pas (à l’exception de jeux classés de la sorte à cause de l’usage de NFT et de blockchain). Cependant, Santa Regione dit que ce même questionnaire a donné un autre résultat, M (pour du « contenu mature »). Santa Regione rétorque :

« La décision d’Epic fait suite au soutien massif reçu par Santa Ragione la semaine dernière après l’annonce de son bannissement par Steam, notamment la déclaration publique de GOG, concurrent d’Epic et de Steam, promettant de promouvoir et de soutenir le jeu. On ignore ce qui a motivé cette décision soudaine d’Epic. Après l’annonce du bannissement par Steam, HORSES a bénéficié d’une forte visibilité en ligne, avec un soutien important et une opposition minoritaire mais bruyante. Il est légitime de se demander si cette visibilité n’a pas davantage influencé le choix d’Epic que tout problème récemment découvert dans le jeu lui-même. »

Car des journalistes ont bien pu tester le jeu avant le lancement via des clés en provenance de l’Epic Games Store, comme Rebekah Valentine sur IGN. Et si le jeu met bien en scène des séquences dérangeantes, l’incompréhension continue de régner autour de ce bannissement, à l’heure où Steam compte des milliers de jeux très problématiques.

HORSES reste tout de même disponible sur GOG, Itch, et Humble.