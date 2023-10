Hogwarts Legacy: L’héritage de Poudlard dévoile ses toutes premières images sur Nintendo Switch

Un downgrade plus raisonnable que prévu ?

La Switch a montré par le passé que lorsqu’elle était entre les mains de studios qui savent bien la maitriser (et qui ont les moyens pour), elle était capable d’accueillir des jeux plutôt gourmands que l’on voyait pourtant mal tourner sur la machine. The Witcher 3 en est un bel exemple, et on espère que Hogwarts Legacy en sera un nouveau.

En attendant de le savoir, la page eShop du jeu nous montre les premières images de la version Switch, même s’il faut se contenter de screenshots sélectionnés par le soin du studio et de Warner Bros Games. Le tout manque de détails et de finesse mais est loin d’offrir un résultat très différent des autres versions du jeu, ce qui rassurera. Mais reste encore à voir le jeu en mouvement avec la sacro-sainte question du framerate de cette version, qui est le point technique le plus périlleux à gérer pour un tel portage.

