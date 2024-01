Énorme succès pour Hogwarts Legacy, qui s’est vendu à 22 millions d’exemplaires en moins d’un an

Le carton de 2023

En deux semaines, Hogwarts Legacy avait réussi à séduire 12 millions de personnes. Moins d’un an plus tard, alors qu’il est sorti sur trois plateformes supplémentaires, le jeu compte 10 millions d’exemplaires écoulés en plus pour un total de 22 millions de copies vendues (dont 2 millions rien qu’en décembre). C’est David Haddad, responsable de Warner Bros Games, qui l’annonce chez Variety et qui en parle que comme étant « le jeu qui s’est le mieux vendu cette année ». Il annonce aussi quelques statistiques plus anecdotiques, comme le nombre d’heures jouées qui s’élève à 707 millions, tandis que 819 millions de potions ont été concoctées et 4,9 milliards de sorciers maléfiques ont été vaincus.

Il va sans dire qu’un deuxième épisode est totalement assuré avec un tel succès. Mais Haddad précise aussi qu’en plus du prochain jeu Quidditch, d’autres expériences dans cet univers si particulier sont encore non-annoncées.

L’article précise aussi que Harry Potter et les licences possédées par Warner Bros sont maintenant très prioritaires pour Warner Bros Games, aux dépends de nouvelles licences. Le focus sur les jeux service est une nouvelle fois évoqué, et selon David Haddad, pour que cela se tienne, il faut s’assurer de prévoir assez de contenu sur la durée pour pouvoir alimenter tous les jeux. Ce qui, au regard des différents exemples que l’industrie nous donne, est loin d’être réalisable par tout le monde. Croisons au moins les doigts que les dirigeants de Warner Bros se rendent compte avec Hogwarts Legacy que même certains jeux premium et solo peuvent être très rentables sans ce modèle économique.