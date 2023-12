Hogwarts Legacy est le jeu qui a été le plus recherché sur Google en 2023

Avec quelques surprises dans le lot

Le classement révélé par Google a de quoi surprendre le public francophone qui ne reconnaîtra pas forcément certains titres comme Connections – qui est un jeu mis en ligne par le New York Times autour de mots à assembler – ou encore Suika Game, un titre fruité qui fait un carton au Japon. On parlant de phénomène, on constate que Sons of the Forest, suite du populaire The Forest, est aussi présent dans ce classement, bien devant d’autres grosses productions du milieu. Cependant, c’est sans surprise que l’on peut voir Hogwarts Legacy mener la danse tant la sortie du titre aura monopolisé l’attention, que ce soit en bien ou en mal.

Voici les 10 jeux les plus recherchés sur Google en 2023 :

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur’s Gate 3 Suika Game Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

On notera également que The Last of Us, la série produite par HBO, est en tête du classement des séries les plus recherchées, devant Wednesday et même One Piece. Autant dire que la série a fait beaucoup de bien aux jeux de Naughty Dog.