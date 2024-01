Hogwarts Legacy : Le contenu exclusif PlayStation sortira sur les autres plateformes cet été

L’exclusivité de la quête « Occupe-toi de ton chaudron » va donc bientôt prendre fin, même s’il faudra encore patienter quelques mois. Le compte X (Twitter) officiel du jeu indique que l’exclusivité prendra fin au cours de cet été, sans indiquer de date précise :

Ce qui nous permet également d’apprendre que d’autres mises à jour sont prévues pour le jeu, et potentiellement des mises à jour avec du contenu. Ce qui devrait donner une raison de plus aux élèves de Poudlard pour revisiter les recoins du château.

As we near the one-year anniversary of Hogwarts Legacy, we wanted to let our community know that the Hogwarts Legacy PlayStation-exclusive content will be available on other platforms later this summer, along with additional updates and features for the game. Stay tuned in the…

