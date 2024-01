Hogwarts Legacy réalise un petit exploit au Royaume-Uni en dépassant un jeu FIFA en 2023

FIFA enfin détrôné

Sans surprise, Hogwarts Legacy a très bien marché sur le sol britannique l’année dernière, mais il a tellement cartonné qu’il a mis fin à l’hégémonie de FIFA. Cela faisait maintenant dix ans que les différents épisodes de la licence FIFA étaient les jeux les plus vendus sur ce territoire (en version physique). La dernière fois que l’un d’eux a été dépassé, c’était en 2013, avec GTA V qui a naturellement devancé tous les autres jeux sortis cette même année.

Une décennie plus tard, c’est Hogwarts Legacy qui réalise cet exploit en étant le jeu qui s’est le plus vendu au Royaume-Uni en 2023 (toujours en version boîte). C’est la version PS5 du jeu qui réalise la plus grosse performance ici, suivie de la version PS4, puis de la version Switch, alors que cette dernière est pourtant sortie à la fin de l’année.

Le changement de nom de la série FIFA en EA Sports FC 24 a peut-être joué dans ce classement, puisque l’on estime que les ventes de cet opus sont un peu en deçà des précédents, mais l’exploit est tout de même notable. GamesIndustry.biz estime cependant que le jeu d’Electronic Arts pourrait rester le leader des ventes si l’on prend en compte le marché du dématérialisé.

