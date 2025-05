Hideki Kamiya se verrait bien à la tête d’un remake du premier Devil May Cry et d’un nouveau Viewtiful Joe

Avouons qu’on serait pas contre

Sur sa chaîne Youtube personnelle, Hideki Kamiya en profite pour répondre à des questions que les internautes lui posent sur les réseaux. Vers la fin du dernier épisode, on lui demande s’il serait intéressé par un remake du premier Devil May Cry.

En écoutant sa réponse, le moins que l’on puisse dire, c’est que le créateur de la licence s’est particulièrement montré enthousiaste :

« Un remake de Devil May Cry, bien sûr que j’adorerais. En général, je ne rejoue pas à mes propres jeux après leur sortie, et Devil May Cry n’y fait pas exception. Mais de temps en temps, je regarde des clips de gameplay et je me dis « Ouais, ça ressemble bien à un jeu au game design vieux de 24 ans ». Avec les technologies et une approche de game design plus actuelles, bien sûr que j’aimerais le refaire de A à Z. Bon, je n’y pense pas sérieusement à moins que cela arrive vraiment, donc là je n’ai rien en tête. Mais si l’occasion se présente, je trouverais quelque chose. »

Outre le début d’une saga qui est encore active aujourd’hui, Devil May Cry premier du nom est cher au cœur de Kamiya, pour des raisons personnelles qu’il évoque également au début de sa réponse. On comprend donc que le blocage pour un tel projet ne viendra pas de lui. Et le réalisateur le fait savoir dans sa conclusion :

« Capcom, s’il vous plaît, laissez-moi faire. Et laissez-moi aussi m’occuper de Viewtiful Joe. »

Et oui, Viewtiful Joe, voici une autre franchise plutôt bien fichue avec une identité très marquée qui avait séduit son monde au début des années 2000. Maintenant, et comme l’a dit Kamiya, rien de tel n’est prévu pour Capcom, mais après tout, qui aurait pu se dire qu’Okami aurait finalement droit à une suite ? Ainsi, face à la motivation du réalisateur japonais, on se dit que rien n’est impossible, mais la balle n’est pas dans son camp.