Hideki Kamiya est (encore) ouvert à l’idée de retravailler sur Scalebound avec Microsoft

Il faut lâcher l’affaire Monsieur

Tout part cette fois d’une vidéo diffusée sur le compte Twitter de Clovers Inc, où l’on peut justement voir Hideki Kamiya se montrer nostalgique à propos du développement de Scalebound, avant de déclarer qu’il aimerait terminer ce jeu si cela était possible. Une vidéo retweeté par l’intéressée, qui déclare : « Faisons-le Phil ! 😀 », en guise d’appel du pied géant à Phil Spencer, grand manitou de la marque Xbox dont le jeu était au départ pensé comme une exclusivité.

Mais avant de s’enflammer, rappelons juste que ce n’est pas la première fois que Kamiya tente d’attirer l’attention de Spencer de la sorte. Il y a de cela presque pile trois ans, le créateur japonais avait posté presque le même message en s’adressant à Spencer, sans qu’une suite soit donnée. Et si certes, le départ de Kamiya de PlatinumGames a peut-être fait bouger quelques lignes et peut aussi créer de nouvelles opportunités, pour l’instant, ce n’est qu’un vœu pieux qui n’a a priori rien de tangible, tant on voit mal Xbox se lancer dans la chose. Mais après tout, on voyait aussi mal l’entreprise participer à un Ninja Gaiden 4, alors allez savoir.