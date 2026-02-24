God of War : Éric Peter, toute première voix française de Kratos, nous a quittés à l’âge de 62 ans

La France est un pays connu pour chérir ses comédiens et comédiennes de doublage. En même temps, ils et elles le lui rendent bien en ayant livré des performances telles qu’on les associe aux personnages d’œuvres culturelles, participant largement au fait qu’ils nous aient marqué. Kratos est l’un d’entre eux, et nous avons appris qu’Eric Peter, sa toute première voix, a disparu le weekend dernier.

Jaquette de God of War (PS2)
God of War (PS2)
ps3
playstation 2

Date de sortie : 22/06/2005

