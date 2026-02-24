God of War : Éric Peter, toute première voix française de Kratos, nous a quittés à l’âge de 62 ans

Une autre voix rejoint l’Olympe

Avant que Frédéric Souterelle ne devienne la solide incarnation française de Kratos dans les deux derniers God of War, celui que l’on appelait le Fantôme de Sparte durant ses heures les plus barbares comptait à cette époque sur Éric Peter pour son interprétation. Un rendu mémorable pour les oreilles, aussi over the top que le personnage lui-même dans ses premières aventures sur PS2, toujours prêt à adresser sans complexe, et comme défi, ses hurlements aux différents dieux et déesses de la mythologie grecque.

Éric Peter, comédien de doublage largement actif pendant des décennies du côté des animés, séries ou encore sur les films du petit ou grand écran, n’a pas uniquement existé vidéoludiquement parlant du côté de God of War. On lui devait aussi des apparitions dans tout un tas de jeux notables comme Spec Ops: The Line, Borderlands (Brick), Splinter Cell, Mortal Kombat 11 (Kano), et bien d’autres. Typiquement le genre de voix que tout le monde a entendu plus d’une fois au cours de sa vie, généralement plus célèbre que le visage de son propriétaire.

Une disparition qui intervient par ailleurs à peine dix jours après l’annonce d’une trilogie de remake des péripéties grecques de Kratos. Un triste symbole devant lequel nous adressons nos pensées et nos condoléances aux proches et à la famille d’Éric Peter.