Have a Nice Death arrivera aussi sur Switch et sortira le 22 mars 2023

Fort d’une nouvelle mise à jour assez récente, Have a Nice Death propose aujourd’hui de plus en plus de contenu, ce qui pouvait nous laisser penser que le titre allait prochainement sortir de sa version d’accès anticipé. On ne s’attendait pas pour autant à le voir lors du dernier Indie World Showcase de Nintendo. Le titre de Magic Design Studio était bien présent pour nous annoncer une version Switch, mais aussi la date de sortie de sa version complète.

La Mort ne prendra pas de vacances au printemps prochain

Difficile d’être surpris quant au fait de voir débarquer un tel jeu sur Nintendo Switch, tant il entre parfaitement dans l’archétype des jeux que l’on aime voir sur la plateforme. Have a Nice Death aura donc bien droit à sa version Switch lorsque sa version finale sera disponible, et pour cela, il faudra attendre encore quelques mois.

On apprend ici que Have a Nice Death sortira finalement le 22 mars 2023 sur PC ainsi que sur Switch, ce qui nous laisse encore quelques mois pour découvrir les nouveautés prévues pour l’accès anticipé.

Pour rappel, Have a Nice Death est un rogue-lite en 2D dans lequel on incarne la Mort, qui compte bien taper sur les doigts de certains de ses employés qui ont décidé de mettre un joyeux boxon dans l’équilibre des âmes. Plus de 30 armes uniques sont à découvrir au fil des différents runs, qui promettent du challenge et de la diversité.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Have a Nice Death, n’hésitez pas à consulter notre preview.