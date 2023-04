Have a Nice Death : Magic Design Studios partage quelques infos sur la première grosse mise à jour du roguelike

Des changements plutôt importants à prévoir

Par l’intermédiaire d’un message publié sur le site officiel du jeu par Simon, Lead Game Designer au sein du studio montpelliérain, on apprend que ce patch devrait apporter plusieurs changements majeurs à l’expérience de jeu. Outre les corrections de bugs, une grosse modification va être apportée au Département des Catastrophes Naturelles.

« Auparavant, il faisait office de monde final mais, avec l’ajout du nouveau département, les runs étaient devenues un peu trop longues et nous avons donc décidé d’en faire un monde alternatif au Département des Guerres Modernes. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons bien sûr ajusté sa difficulté afin qu’il soit au même niveau que ce dernier. Désormais, à l’exception du premier et du dernier département, vous aurez toujours le choix entre deux mondes. »

Concernant le mode « Épanouissement Personnel », le niveau de difficulté le moins exigeant proposé par le titre, il va également subir quelques ajustements pour tendre davantage la main à la partie du public la plus en souffrance face à type de challenge corsé : « Beaucoup de nos joueurs ne sont pas habitués à la difficulté de ce genre de jeux et nous souhaitons leur donner une chance de finir le nôtre s’ils le souhaitent. Pour ce faire, quelques nouveaux modificateurs ont été ajoutés comme la diminution des PV des boss, la diminution des dégâts ennemis, etc. Ce n’est pas grand-chose mais ils pourraient faire la différence. »

Notez que diverses améliorations vont aussi être apportées à l’interface utilisateur pour la rendre plus compréhensible, des bonus d’armes et de malédictions vont avoir droit à un rééquilibrage, les dégâts fixes des ennemis vont être diminués « afin de rendre les Animas bleues plus efficaces » et il ne sera plus possible d’obtenir certains objets comme des récompenses d’arènes ou d’étages dans le but de « rendre les runs plus variées et permissives. »

Rendez-vous prochainement pour découvrir précisément l’impact qu’aura cette première grosse mise à jour de Have a Nice Death.