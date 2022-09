Have a Nice Death : Le roguelite français accueille une grosse mise à jour

Disponible depuis maintenant six mois en accès anticipé, Have a Nice Death est la nouvelle production du studio français Magic Design, connu pour le plutôt sympathique Unruly Heroes. Si la période de sortie de la version finale n’est pas encore connue précisément, le titre accueille régulièrement des mises à jour pour bonifier son expérience et gonfler son contenu.

Les nouveautés de Catastrophes naturelles

Présentée comme étant « la plus grosse et la plus mortelle des mises à jour » depuis son lancement, celle-ci apporte un tout nouveau monde, avec des boss et ennemis inédits, le tout sous le libellé de Catastrophe Naturelles. De nouvelles armes et nouveaux sorts font aussi leur apparition, et quelques fonctionnalités attendues viennent s’ajouter à l’ensemble. On retrouve notamment le résumé des runs avec des statistiques détaillées, une encyclopédie, des salles de défi et quelques ajustements dans le système de combat.

Have a Nice Death est actuellement disponible sur PC via Steam. Si le titre vous fait de l’œil, on vous le présente un peu plus longuement dans une preview dédiée.