Have a Nice Death vous apprend le rôle de PDG de Death Inc. en vidéo

Have a Nice Death aura passé plusieurs mois en accès anticipé mais il est désormais sur le point de nous livrer sa version complète, qui arrivera maintenant dans un peu moins d’un mois. Le titre a récemment eu droit à sa dernière mise à jour majeure avant son lancement avec Executive Decisions, qui avait pour but de gâter les joueurs et joueuses déjà conquis par l’expérience, mais Magic Design Studios doit maintenant s’adresser à un tout nouveau public en amont de la sortie de la version 1.0. C’est pour cela que le studio se lance dans une série de vidéos qui a pour but de nous présenter tous les aspects de son titre.

Pas facile de gérer une entreprise, même quand on est la Faucheuse

La première de ces vidéos se concentre sur les bases de Have a Nice Death, et nous apprend ainsi ce que c’est d’endosser le rôle de la Mort dans cette entreprise qu’est Death Inc, où plus rien ne semble aller.

Deux autres vidéos sont d’ores et déjà programmées. La première pour le 15 février, qui nous présentera les différents lieux que l’on va traverser dans le jeu, tandis que la seconde arrivera le 1er mars est s’attardera sur les outils de travail de la Mort, autrement dit ses armes.

Have a Nice Death sortira le 22 mars 2023 sur PC et sur Switch.