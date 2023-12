Le roguelite Have a Nice Death poursuit sa carrière sur les consoles PlayStation et Xbox

La Mort fait des heures supplémentaires

Les versions PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series sont donc dès maintenant accessibles pour le sympathique Have a Nice Death, qui peut enfin s’adresser à un public plus large après sa première sortie sur la console de Nintendo et sur PC.

Pour rappel, Have a Nice Death nous propose d’incarner la Mort, qui est prête à partir en vacances jusqu’à ce que son entreprise Death Inc. tourne mal. La faucheuse va donc devoir remettre de l’ordre dans ses rangs dans une aventure pleine d’humour noir, avec des mécaniques de roguelite qui vous proposent un bon challenge et une excellente rejouabilité. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet de ce dernier.

Sachez aussi qu’une version physique du jeu est disponible sur Switch, et disponible dans plusieurs boutiques en ligne.