Guilty Gear Strive démarrera sa saison 5 avec Jam Kuradoberi et une version 2.00 attendue au tournant

Une version 2.00 qui change tout ?

Pour sa saison 5, Guilty Gear Strive aura droit à 4 nouveaux DLC dont le premier est centré sur le personnage de Jam Kuradoberi (et son adorable lapin), que l’on découvre ici dans une vidéo faisant le tour de toutes ses capacités.

Elle sera disponible dès le 9 avril prochain, date à laquelle le jeu sera mis à jour vers sa version 2.00. Une update qui devrait changer beaucoup de choses en ajoutant de nouveaux coups spéciaux aux personnages ainsi que des mécaniques inédites, sans oublier de nouvelles récompenses comme des costumes ou des histoires courtes via le système de Blazing Pass (qui débutera en mai). On en a également un aperçu dans une nouvelle bande-annonce.

Le studio a aussi révélé l’identité du prochain personnage de la saison 5. Il s’agira donc de Robo=Ky, qui débarquera dans le courant de l’été. Il faudra ensuite attendre l’hiver prochain pour le troisième DLC, puis le printemps 2027 pour clore cette saison 5.

Guilty Gear Strive est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.