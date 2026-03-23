Guilty Gear Strive démarrera sa saison 5 avec Jam Kuradoberi et une version 2.00 attendue au tournant

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Pas question de lâcher Guilty Gear Strive chez Arc System Works, même si le studio a maintenant d’autres chats à fouetter. Le titre connaît une belle longévité et a permis à la licence de retrouver des couleurs, aussi bien auprès du grand public que chez les amateurs de versus fighting. C’est pour cela qu’une saison 5 est prévue pour cet épisode, au même titre qu’une mise à jour 2.00 promise depuis quelques mois, qui devrait chambouler les choses.

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Guilty Gear Strive
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Date de sortie : 11/06/2021

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