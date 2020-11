Cette astuce de Spyro Reignited Trilogy vous permettra de débloquer le trophée / succès Toasté – Vaincre Toasty sans qu’il ne vous touche dans Spyro The Dragon. Pour le réussir, vous allez devoir vous rendre dans le monde Des Artisans et plus précisément, au Boss contre Toasty.

Comment vaincre Toasty sans être touché

Pour réaliser cet objectif, il suffira de vaincre Toasty sans prendre de dégâts directement par lui. Il est donc plus que facile de réaliser ce trophée / succès. Regardez cette vidéo si vous en avez le besoin.

