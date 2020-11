Cette astuce de Spyro Reignited Trilogy vous permettra de débloquer le trophée / succès Tueur de ballons – Tours enchantées : détruire tous les ballons dans Spyro : Year of the Dragon. Pour le réussir, vous allez devoir vous rendre dans le monde du Jardin de Midi et plus précisément dans le niveau Tours enchantées.

Comment détruire tous les ballons

Pour obtenir cet objectif, six ballons rouges sont trouvable dans le niveau. Quatre sont présent dans la zone principale et les deux derniers sont quand à eux dans la zone bonus de skateboard. Si les deux ballons du niveau de skateboard sont facilement trouvable, nous vous conseillons d’incarner le sergent Byrd afin de les trouver plus rapidement.

Pour tout savoir de la compilation, retrouvez notre guide complet de Spyro Reignited Trilogy. Vous pouvez aussi consulter les soluces de Spyro the Dragon et Spyro 2: Ripto’s Rage.