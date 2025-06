La règle ici est simple : on essaye de construire un deck dans chacune des 7 classes en utilisant uniquement des cartes bronze et argent et un seul playset de cartes dorées qu’on a estimés la plus importante de la classe. Ainsi, vous aurez un deck utilisable pour commencer à jouer à Shadowverse Worlds Beyond en parties classées et pour finir les modes solo qui sortiront au fur et à mesure.

Abysscraft Aggro

Dragoncraft Ramp

Forestcraft Combo Rhinoceroach

Havencraft Amulet

Portalcraft Artifact

Runecraft Spellboost

Swordcraft Aggro

Comme l’avez sûrement remarqué avec ce genre de decks low-cost, le plan de jeu sera principalement agressif avec un gros finisher qui tâche en fin de curve, vous voilà prévenu. N’oubliez pas également d’améliorer ces decks si vous avez eu la chance d’avoir des légendaires, et surtout avec la légendaire obtenue dans un deck de démarrage. Elles s’intègreront toutes très bien aux decks proposés ici.