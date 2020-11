La PS5 apporte avec elle une nouvelle interface mais également de nouveaux paramètres à régler. Si certains sont plutôt gadgets, d’autres sont là pour faciliter la vie des joueurs en agissant directement sur les paramètres du jeu. Et l’on peut maintenant choisir par défaut sa difficulté.

Comment régler automatiquement la difficulté des jeux sur PS5 ?

Si vous avez l’habitude d’aller dans les menus de chaque jeu pour en modifier les paramètres de difficulté, voici un réglage qui devrait vous faciliter la vie. En allant dans le menu « Données sauvegardées et paramètres des jeux/applications », vous trouverez l’onglet « Préréglages des jeux ». Dans celui-ci, vous pourrez modifier la difficulté de base prédéfinie pour chaque jeu.

Vous n’avez peur de rien et vous souhaitez parcourir tous vos jeux en mode difficile ? Activez simplement l’option qui vous permet ici de prédéfinir la difficulté la plus élevée de chaque jeu.

Vous souhaitez avant tout suivre l’histoire des jeux sans vous soucier de la difficulté ? Même chose, il suffit simplement de choisir le mode le plus facile. Ainsi, une fois en jeu, vous n’aurez pas à aller dans les menus de ce dernier pour changer le mode de difficulté, qui ne sera donc plus sur « Standard » ou « Moyen », mais sur l’option que vous avez choisi.

Comment régler le mode d’affichage des jeux sur PS5 ?

Dans le même ordre d’idée et toujours dans le même menu, vous pourrez choisir entre le mode Résolution et le mode Fréquence d’image pour tous les jeux qui le proposent.

Là encore, vous n’aurez plus à aller modifier ces paramètres dans chaque jeu, puisqu’ils seront prédéfinis grâce à cette option. Espérons tout de même que cette dernière devienne obsolète avec le temps, et que les futurs jeux PS5 offrent une résolution élevée couplée à une fréquence d’images satisfaisante, pour ne pas avoir à faire de choix.

Comment changer la langue et les axes de caméra des jeux PS5 ?

Il est aussi possible de paramétrer la langue du jeu. Si vous ne souhaitez pas que le Français soit la langue prédéfinie pour les doublages des jeux, vous pouvez aller dans « Sous-titres et audio » dans le même onglet, et choisir la langue originale pour chaque jeu. Enfin, vous pourrez paramétrer les axes de la caméra dans Vue subjective et Vue objective pour ne pas avoir à régler cela dans tous les jeux.

