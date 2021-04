Plus de 20 ans après le Pokémon Snap de la Nintendo 64, The Pokémon Company nous propose à nouveau de jouer aux apprentis photographes avec New Pokémon Snap. Le principe reste le même, et il faudra parcourir toute une région afin de photographier l’ensemble des Pokémon présents sur les lieux, en faisant en sorte de prendre des clichés rares et insolites. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur ce New Pokémon Snap, avec une FAQ complète et l’ensemble de nos guides sur le jeu.

Guide New Pokémon Snap

Cette section va répertorier l’ensemble de nos guides et astuces concernant New Pokémon Snap. Vous y trouverez de nombreux conseils et des guides permettant de progresser de la manière la plus efficace possible dans le jeu. Cette partie sera régulièrement mise à jour après la sortie du titre, n’hésitez donc pas à revenir pour consulter l’ensemble de nos articles.

FAQ (Foire aux questions)

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur ce New Pokémon Snap.

Qu’est-ce qu’est New Pokémon Snap ?

New Pokémon Snap est un jeu d’aventure qui consiste à parcourir l’île de Lental afin de répertorier toutes les espèces de Pokémon présentes en les photographiant, comme nous le demande le professeur Miroir.

Il faut alors compléter le Photodex et réaliser les plus beaux et les plus rares clichés, pour ensuite les partager avec des amis. Le jeu nous place sur des rails, avec plusieurs routes à choisir, et il faut attendre le bon moment pour photographier les Pokémon qui se cachent dans le décor, ou qui effectuent une pose particulière.

Quand et où sort New Pokémon Snap ?

New Pokémon Snap est une exclusivité réservée à la Nintendo Switch. Le jeu sort le 30 avril 2021, uniquement sur la console de Nintendo.

New Pokémon Snap est-il un remake de Pokémon Snap ?

Pas vraiment, même si le principe reste fondamentalement le même. New Pokémon Snap reprend tous les codes de Pokémon Snap, mais ajoute quelques nouveautés, comme les fonctionnalités en ligne et de partage, ainsi que de nouveaux Pokémon à photographier.

Combien de Pokémon sont présents dans le jeu ?

Les Pokémon approchent désormais de la barre fatidique des 1000 créatures différentes à travers tous les jeux, mais New Pokémon Snap n’en comptera que 200 à photographier, ce qui devrait déjà nous occuper un moment.

Des DLC sont-ils prévus pour New Pokémon Snap ?

A ce jour, aucun DLC n’a été annoncé concernant New Pokémon Snap. On imagine qu’il n’est pas impossible de voir de nouveaux lieux ou de nouveaux Pokémon arriver par la suite, mais rien n’a été confirmé pour l’instant.

Est-il possible de personnaliser les photos ?

New Pokémon Snap dispose d’un éditeur de photo complet dans lequel le joueur peut s’amuser à retoucher ses différents clichés. Il est alors possible d’ajuster le format, de mettre des cadres, de placer des stickers sur la photo, ou encore d’ajouter des filtres.

Que peut-on faire pour obtenir de meilleures photos ?

New Pokémon Snap est avant tout un jeu relaxant, qui ne vous demandera pas d’effectuer beaucoup d’actions en dehors de la prise de photos.

Cependant, pour optimiser vos chances d’attirer les Pokémon et de créer ainsi des clichés uniques, vous disposerez d’objets et de nourriture à donner aux Pokémon aux alentours pour les attirer, et assister ainsi à des scènes qui sortent de l’ordinaire. Il est même possible de diffuser de la musique pour voir comment les Pokémon réagissent

Y a-t-il des Pokémon légendaires dans New Pokémon Snap ?

Des Pokémon légendaires seront bien présents dans le jeu. Nous n’en dirons pas plus sur leur identité afin de préserver un peu de mystères, même si plusieurs d’entre eux ont déjà été dévoilés dans les différents trailers du jeu.

Y a-t-il des shiny dans New Pokémon Snap ?

Les fameux Pokémon shiny sont des Pokémon qui disposent de couleurs différentes de celles que l’on connait d’eux d’habitude. Pour le moment, on ne sait pas encore si des shiny seront présent dans le jeu, car The Pokémon Company n’a pas encore confirmé cette information.

Est-il possible de partager ses photos ?

New Pokémon Snap met l’accent sur le monde online en proposant aux joueurs de partager leurs photos au monde entier, et met également en place un système de classement pour voir qui a réussi à obtenir les meilleurs clichés.

Est-il possible d’imprimer directement ses photos ?

New Pokémon Snap sera compatible avec l’appareil Instax Mini Link Édition Spéciale qui permet d’imprimer ses photos en provenance de vos jeux Switch.

Trailer de gameplay

En bref