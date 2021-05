New Pokémon Snap propose un tas de missions où il faut réaliser des clichés au bon moment en allant parfois assez loin sur l’exécution. C’est le cas pour la mission « L’ami de Meganium » qui demande une petite part de chance pour l’accomplir. Voici donc un guide pour vous permettre de compléter cette mission plus facilement.

Comment accomplir la mission L’ami de Meganium ?

Il existe au moins deux méthodes pour obtenir la photo qui va vous permettre de valider la mission. Ici, nous vous proposons la façon la plus simple pour y parvenir. Une fois que vous avez lancé votre session à la source Lumina, faites en sorte que Meganium soit à droite de votre appareil dés votre apparition comme la première image ci-dessous (et non pas à gauche en train de dormir). Si jamais vous n’avez pas cette configuration, faites « + » puis recommencez.

Ensuite, c’est simple, ne faites rien (ne jetez pas d’orbe) et laissez Meganium tracer sa route. Après la deuxième fleur de Crysta, Meganium devrait normalement tourner à gauche de l’arbre. Si ce n’est pas le cas, recommencez le niveau car la RNG peut être parfois agaçante. Si Meganium passe derrière l’arbre, jeter des pommes dans la partie supérieur de l’arbre (près des branches en hauteur vers la droite) pour faire tomber le Hoothoot au moment où Meganium s’arrête ou passe juste à côté. Il est important de ne pas le faire avant.

Il ne vous reste plus qu’à prendre le cliché au moment où Hoothoot tombe de l’arbre. Préparez-vous donc à tapoter votre touche pour être tranquille. La deuxième image ci-dessous vous donne un exemple du bon cliché à prendre.

Et voilà pour cette mission assez difficile à trouver par soi-même. N’hésitez pas à consulter notre autres guides pour plus de soluces sur les missions du jeu.