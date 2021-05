New Pokémon Snap propose un tas de missions où vous devrez trouvez des moments uniques avec les Pokémon. Dans la plupart des cas, il faudra que vous provoquiez une série d’actions pour prendre le cliché au bon moment. Ces missions vous donneront aussi quelques récompenses comme des stickers ou des avatars.

Dans ce guide nous vous donnons la solution pour chaque mission de la jungle Grantarbre de nuit. Notez qu’il vous faudra parfois atteindre un certain niveau d’exploration pour accomplir ces quêtes. Nous vous mettons à chaque fois une photo prise par nos soins pour chacune d’elles.

Les péripéties de Croquine

Au début du parcours, juste avant la toile du Migalos, vous devriez apercevoir deux Croquine sur une branche en hauteur à gauche. Utilisez la mélodie pour qu’ils s’envolent vers la toile du Migalos. Réveillez ensuite le Migalos en lançant plusieurs pommes sur lui pour effrayer les Croquine. Prenez en photo leurs expressions apeurées.

Il pleut des Arbok

Pour réussir cette mission il faudra régler le niveau à 1. Peu après le début du parcours, vous devriez aperçevoir un Arbok endormi sur les branches en hauteur. Balancez quelques pommes pour le faire tomber et prenez la photo au moment de la chute.

Quand il repose ses ailes

Regardez au niveau des arbres en hauteurs tout au long du circuit, vous verrez plusieurs Yanmega dormir sur les branches. Photographiez l’un d’eux pour valider la quête.

Le Pokémon du grand arbre

Une fois arrivé au niveau des ruines, regardez sur votre gauche et jetez trois orbes lumina sur la fleur Crysta pour que les Bazoucan s’envolent. Prenez une photo à ce moment précis.

Une triple menace

Pour cette mission, réglez d’abord le niveau d’exploration à 1. Juste avant d’emprunter le chemin alternatif à gauche du point d’eau (utiliser un orbe lumina sur la fleur crysta pour faire apparaître les traces de pas), utilisez votre mélodie pour attirer un Yanmega (juste avant la fleur).

Juste après, vous verrez un groupe de trois Migalos sur la route. Utilisez de nouveau votre mélodie pour attirer le Yanmega afin qu’il se batte contre l’un des Migalos. Prenez la photo du combat pour valider la mission.

C’est l’heure du dîner

Juste avant les chutes d’eau, utilisez votre mélodie pour faire partir le Léopardus et les deux Picassaut afin de débloquer l’accès alternatif derrière les chutes d’eau. Lancez une pomme à l’un des Spododo et prenez la photo lorsqu’il mange pour valider la quête.

La disparition des fruits

Vers la fleur crysta, empruntez le chemin alternatif vous amenant à gauche du point d’eau (en utilisant un orbe sur la fleur). Surtout, ne jetez pas de pommes au Phyllali devant vous.

Vous verrez ainsi un Monaflèmit au loin. Utilisez plusieurs fois le radar pour le faire avancer jusqu’à un arbre. Vous le verrez escalader pour prendre quelques fruits. Prenez la photo de ce moment pour valider la mission.

Une élégance incomparable

Il vous faudra explorer la zone au niveau 1 pour cette mission. Comme décrit précédemment, faites tomber le Arbok endormi de son arbre pour faire fuir un Léopardus.

Juste après, vous verrez un autre Leopardus caché dans les hautes herbes, utilisez un orbe lumina pour le faire fuir. Encore après, scrutez les branches en hauteur pour trouver un troisième Leopardus (utilisez le radar pour le trouver plus facilement) endormi. Utilisez la mélodie pour le réveiller et le faire fuir.

Vous les verrez se rassembler un peu plus loin dans l’herbe. Jetez un orbe lumina sur l’un d’eux pour que celui-ci se dresse sur ses pattes arrière. Prenez-le en photo à ce moment.

Pourquoi ne bouge-t-il pas ?

Empruntez le même chemin que pour « La disparition des fruits » sauf que cette fois-ci, il faut jeter une pomme sur le Phyllali devant vous pour le faire fuir.

Juste après le passage, utilisez la mélodie pour réveiller les trois Migalos suspendus afin qu’ils lui bloquent la route. Phyllali se dirigera donc vers le point d’eau, ce qui réveillera le Laggron. Lancez un orbe lumina sur chaque Pokémon pour qu’ils se mettent à jouer. Prenez en photo ce moment de convivialité.

Changement de décor

Au niveau des ruines, regardez en bas pour apercevoir la fleur crysta. Utilisez des orbes lumina sur elle pour éclairer la zone et jetez des pommes pour attirer les Coxyclaque.

N’hésitez pas à balancer des pommes un peu partout autour de la fleur puis vers vous, ainsi vous devriez voir les Coxyclaques se poser. Prenez l’un d’eux en photo en train de manger une pomme.

Et voilà pour de la jungle Grantarbre de jour. Ne manquez pas tous nos autres guides de New Pokémon Snap pour encore plus de soluces.