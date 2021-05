New Pokémon Snap propose un tas de missions où vous devrez trouvez des moments uniques avec les Pokémon. Dans la plupart des cas, il faudra que vous provoquiez une série d’actions pour prendre le cliché au bon moment. Ces missions vous donneront aussi quelques récompenses comme des stickers ou des avatars.

Dans ce guide nous vous donnons la solution pour chaque mission de la jungle Grantarbre de jour. Notez qu’il vous faudra parfois atteindre un certain niveau d’exploration pour accomplir ces quêtes. Nous vous mettons à chaque fois une photo prise par nos soins pour chacune d’elles.

Capumain utilise Coupe

Un peu avant le premier point d’eau avec les Maraiste, utilisez un orbe lumina sur la fleur crysta pour faire apparaître les traces de pas. Cela vous donne accès à un autre chemin pour parcourir le point d’eau par la gauche.

Une fois les deux Capumain en vue, utilisez de nouveau un orbe lumina sur l’un d’eux. Il coupera ainsi l’herbe en utilisant Coupe. Prenez la photo durant l’attaque pour valider la mission.

Des Chrysacier suspendus

Lorsque vous arrivez au-dessus des ruines (au niveau du grand arbre), regardez derrière-vous sur une branche en hauteur pour voir des Chrysacier (notez qu’ils ne sont visibles que de cette façon). Lancez un orbe lumina sur eux pour qu’ils se suspendent à leurs fils. Prenez la photo à ce moment précis.

Quel est ton pollen préféré ?

Pour attirer un Charmillon sur l’un des Florizarre, il vous suffit de jeter un orbe lumina sur ce dernier et de prendre la photo au moment où le Charmillon butine le pollen. Le plus simple est d’utiliser le Florizarre endormi sur la droite peu après le Arbok.

Les travailleurs de la jungle

Un peu avant d’arriver aux ruines, vous devriez apercevoir un arbre avec un trou. Lancez une pomme à l’intérieur pour qu’un Picassaut vienne la récupérer. Prenez-le en photo avec la pomme en plein vol.

Les yeux rivés sur Florizarre

Lorsque vous croisez le Arbok qui menace l’Axoloto, jetez une pomme sur lui pour le faire fuir. Il s’enfoncera dans les buissons toujours à votre droite. Jetez des pommes pour l’attirer vers le Florizarre qui dort un peu plus loin. Cela déclenchera une bagarre entre les deux. Prenez une photo de la confrontation (Arbok ou Florizarre) pour valider la mission.

On s’amuse bien dans la jungle

Entre le début du parcours et le Arbok, utilisez la mélodie pour faire sortir un Croquine de sa cachette. Jetez ensuite une pomme sur le Arbok pour le faire fuir. Cela donnera l’occasion à Axoloto et Croquine de se croiser. Prenez-les en photo durant ces touchantes retrouvailles.

Un flash pour un splash

Vers la fin du parcours, au niveau des chutes d’eau. Visez le Maraiste de droite et ne le quittez pas avec votre objectif. Prenez la photo au moment où celui-ci saute dans l’eau.

Dans les hautes herbes

Encore vers la fin du parcours, au niveau des Maraiste, jetez une pomme vers les buissons sur la droite. Vous devriez apercevoir un Larméléon sortant de sa cachette pour la dévorer. Prenez-le en photo à ce moment.

Opération rapprochement

Juste avant les chutes d’eau, lancez un orbe lumina sur le Leopardus pour le faire bouger de son rocher. Vous pourrez ainsi passer derrière les chutes d’eau pour voir le Phyllali. Lancez-lui une pomme et prenez une photo lorsqu’il la mange pour valider la mission.

Et voici pour de la jungle Grantarbre de jour. Ne manquez pas tous nos autres guides de New Pokémon Snap pour encore plus de soluces.