New Pokémon Snap propose un tas de missions où vous devrez trouvez des moments uniques avec les Pokémon. Dans la plupart des cas, il faudra que vous provoquiez une série d’actions pour prendre le cliché au bon moment. Ces missions vous donneront aussi quelques récompenses comme des stickers ou des avatars.

Dans ce guide, nous vous donnons la solution pour chaque mission du parc naturel d’Anthos de nuit. Notez qu’il vous faudra parfois atteindre un certain niveau d’exploration pour accomplir ces quêtes. Nous vous mettons à chaque fois une photo prise par nos soins pour chacune d’elles.

Comment faire un heureux

Au début du parcours, jetez une pomme tendre au Roucarnage à votre droite pour qu’il la mange. A mi-chemin, nourrissez-le de nouveau avec une pomme. Une fois au champ de fleur, il devrait apparaitre devant vous avec un air enjoué. Prenez la photo à ce moment précis.

Déplacement longue distance

Toujours en début de parcours, jetez un orbre lumina au Bouldeneu et prenez-le en photo lorsqu’il est dans les airs.

A table, Cornèbre !

Prenez simplement l’un des Cornèbre en photo lorsqu’il mange une pomme.

Où est le Pokémon ?

Une fois arrivé au panneau juste avant le champ de fleurs, scannez la zone puis activez la mélodie pour faire sortir les Chenipan au bord du panneau. Prenez la photo du groupe.

On y mange et on y dort

Juste avant la zone du lac, scannez le lopin de terre à votre gauche pour faire sortir le Scarabrute. Scannez de nouveau plusieurs fois de suite pour faire tomber le Scarhino. Prenez en photo les deux Pokémon pour valider la mission.

Meilleurs ennemis

Pour cette mission il est nécessaire de suivre les évènements précédents (« On y mange et on y dort »). Arrivé à la zone du lac, jetez un orbe lunima sur le Nymphali pour le réveiller et le voir s’enfuir.

Juste après ça, vous verrez Scarabrute et Scarhino se battre. Utilisez la mélodie pour arrêter le combat avec l’intervention de Nymphali (attention à ne pas trop attendre). Prenez les trois Pokémon en train de rire pour valider la mission.

Les ailes c’est surfait

A la zone du lac, jetez un orbe lumina sur le Dodrio et prenez-le en photo au moment où il saute.

Une scène picturale

A la zone du lac, attendez que l’un des Lakmécyne lumineux se pose dans l’eau. A ce moment-là, activez la mélodie pour l’empêcher de s’endormir. Il fera alors le tour du petit îlot avec les autres Lakmécyne. Prenez la photo de ce moment particulier.

Un long bâillement

Jetez une pomme tendre sur l’un des Torterra endormis et prenez la photo au moment où il baille.

La patte cachée de Hoohoot

Jetez une pomme sur l’un des Hoothoot et prenez une photo au moment de l’impact pour voir ses deux pattes. Celui au-dessus du panneau est le plus simple pour réaliser le cliché.

Pour qui travaillent-ils ?

Faites simplement apparaitre l’Apireine en jetant un orbe lumina sur la fleur crysta juste à votre droite en entrant dans le champ de fleurs et prenez la en photo.

Danse avec la reine

Après avoir fait apparaitre l’Apireine comme expliqué précédemment, jeter un autre orbe lumina sur la fleur en dessous du Pokémon pour que les Apitrini se mettent à danser autour d’elle. Prenez une photo de l’un d’eux pour valider la mission (uniquement les Apitrini).

Sommeil tranquille

Prenez en photo le Nymphali en train de dormir pour valider la mission.

Et voilà pour les missions du parc d’Anthos (nuit). Ne manquez pas tous nos autres guides de New Pokémon Snap pour encore plus de soluces.