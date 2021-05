New Pokémon Snap propose un tas de missions où vous devrez trouvez des moments uniques avec les Pokémon. Dans la plupart des cas, il faudra que vous provoquiez une série d’actions pour prendre le cliché au bon moment. Ces missions vous donneront aussi quelques récompenses comme des stickers ou des avatars.

Dans ce guide nous vous donnons la solution pour chaque mission du parc naturel d’Anthos de jour. Notez qu’il vous faudra parfois atteindre un certain niveau d’exploration pour accomplir ces quêtes. Nous vous mettons à chaque fois une photo prise par nos soins pour chacune d’elles.

Cache-cache dans les fleurs

Jetez un orbe lumina sur le Pichu caché dans les fleurs pour le faire sortir et prendre la photo qui vous permettra de valider la mission.

Arrêt sur image

Une fois que vous êtes près du lac, cherchez Ouistempo qui dors dans les hautes herbes avec Pichu non loin de votre parcours, puis réveillez-le en lui lançant des pommes. Il finira par en manger un, mais une fois que cela est fait continuer à le suivre avec votre appareil. Alors qui s’éloignera, il s’arrêtera pour sautiller. Prenez la photo à ce moment-là.

Trois amis dans les fleurs

Une fois arrivé au champ de fleurs, lancez une pomme pour faire sortir le Pichu caché (que l’on a vu précédemment). Attendez ensuite que Flambino, Ouistempo, et Pichu se rassemble près de la fleur crysta. Prenez une photo de Flambino lorsqu’il rit aux éclats avec les autres.

Concours de coups de tête

Au tout début du parcours, juste après le panneau, activez la mélodie pour que les Frison commencent à se battre. Prenez la photo des deux à ce moment-là.

Des fruits bien cuits

Sur votre parcours, vous verrez un tas de fruit. Après les avoir scannés, lancez une pomme sur le tas pour faire apparaitre un Emolga. Prenez la photo au moment où celui-ci carbonise la pomme avec son électricité.

Avec Chenipotte, ça dépote

Une fois à la zone du lac, ne passez pas par la route de bois des Jeunotor et gardez le chemin classique. Une fois arrivé vers le pont en pierre, photographiez les Nirondelle dans le ciel pour les faire fuir.

Juste après, vous verrez deux Nirondelle se battre contre un Chenipotte. Ici, le geste est un peu technique mais visez bien uniquement le Chenipotte avec une orbe lumina pour que celui-ci réplique avec un poison. Prenez la photo à ce moment-là.

Cela devrait marcher si vous touchez seulement un Nirondelle sur les deux, en plus du Chenipotte.

Comme les Lakmécygne

Une fois arrivé à la zone du lac, scrutez le ciel avec votre objectif pour prendre le Couaneton dans les airs.

Pendaison de crémaillère

Une fois que les Keunotor ont fini de construire leur barrage (donnant accès à la route alternative). Jetez une pomme sur le toit (dans le trou si possible) pour faire sortir le Keunotor. Prenez ensuite la photo avec l’ensemble de la maison.

Surprise en plein vol

Au niveau du lac, juste après le pont en pierre, scrutez le ciel vers la petite falaise. Vous devriez voir des Nirondelle s’envoler. Prenez une photo d’eux à ce moment-là.

La pêche au Magicarpe

Il s’agit d’une des missions les plus difficiles tant le timing demandé est serré. Une fois arrivé à la zone du lac, vous verrez un Rourcarnage sur votre route (balayant trois Nirondelle). Il se posera ensuite à votre gauche. Touchez-le avec une pomme pour le faire fuir. Il se posera ensuite plus loin en haut de l’arbre où dort le Hoothoot.

Il faudra ensuite lancer une pomme sur le Magicarpe juste après les Keunotor pour le faire sauter et attirer le Roucarnage. A partir de là, il faudra avoir de bons réflexes pour prendre la photo au moment où l’oiseau attrape le Magicarpe. Faites bien attention de viser le Magicarpe avec l’objectif et non le Roucarnage.

Ne sois pas timide

Jetez un orbe lumina sur la fleur crysta pour adoucir les Guérilande. Lancez une pomme tendre à l’un des Guérilande du champ de fleurs et prenez-le en photo.

Des fleurs vivifiées

Une fois au champ de fleurs, préparez votre objectif sur le Florges pour prendre la photo au moment celui-ci brille d’une lumière verte.

Et voilà pour les missions du parc d’Anthos (jour). Ne manquez pas tous nos autres guides de New Pokémon Snap pour encore plus de soluces.