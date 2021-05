New Pokémon Snap propose un tas de missions où vous devrez trouvez des moments uniques avec les Pokémon. Dans la plupart des cas, il faudra que vous provoquiez une série d’actions pour prendre le cliché au bon moment. Ces missions vous donneront aussi quelques récompenses comme des stickers ou des avatars.

Dans ce guide, nous vous donnons la solution pour chaque mission de la Plage Pastel de jour. Notez qu’il vous faudra parfois atteindre un certain niveau d’exploration pour accomplir ces quêtes. Nous vous mettons à chaque fois une photo prise par nos soins pour chacune d’elles.

Près de l’eau

Vers la fin du parcours, jetez des pommes pour guider le Pikachu jusqu’au Limonde situé sur la parcelle de sable en face de la plage pour qu’il puisse surfer sur celui-ci. Prenez la photo de ce moment cocasse pour valider la mission.

Les acrobaties de Goélise

Lorsque vous apercevez un Goélise en train de voler (comme au début du parcours), jouer la mélodie pour qu’il fasse des acrobaties dans les airs. Il fera notamment un gros looping. Prenez ce moment en photo pour accomplir la mission.

Jamais deux sans trois

Sur la première plage du circuit, vous apercevez trois Noadkoko dont un en train de dormir au loin. Guidez les deux autres Noadkoko vers ce dernier pour qu’ils s’endorment à ses côtés. Prenez les trois dormeurs en photo pour réussir la mission.

« Ouistitiii ! »

Juste avant le Noadkoko endormi qui vous bloque le passage, utilisez le radar sur les Joliflor pour créer une réaction. Prenez la photo durant ce court laps de temps afin de valider la mission.

Quelle musculature !

Après avoir passé le Noadkoko qui vous bloque la route, gardez le cap pour tourner à droite (ne prenez pas le chemin alternatif à gauche donc). Un peu plus loin, vous apercerez un Mackogneur de dos. Envoyez un orbe lumina pour qu’il se retourne. Prenez ensuite la photo de ce Pokémon énorme et sec.

Enfoui dans le sable

Après avoir passé le Noadkoko endormi, tournez cette-fois-ci à gauche pour passer devant l’Octillery qui scrute le sable. Utilisez votre radar pour faire sortir le Limonde.

Jetez ensuite des pommes près de ce dernier (pour qu’elles coulent), il devrait alors lancer une attaque électrique sur l’Octillery. Veillez à bien prendre le Limonde en photo pour réussir la mission.

Et voilà pour les missions du parc de la Plage Pastel (jour). Ne manquez pas tous nos autres guides de New Pokémon Snap pour encore plus de soluces.