Voici la liste et le guide des trophées du jeu Ghost of Tsushima sur PlayStation 4. Cela vous permettra d’obtenir le 100% et donc le platine. A noter bien sûr qu’il peut y avoir quelques légers spoils, donc faites attention.

Guide des trophées Ghost of Tsushima

Bien que cette page vous permettra d’avancer dans le platine et donc servira de guide des trophées, il va surtout vous permettra de connaître tous les objectifs et de vous renvoyer vers nos différentes soluces. Vous pouvez par exemple regarder notre guide complet de Ghost of Tsushima où l’on vous détaille toute l’histoire. Plus bas, vous retrouverez ce qu’il faut faire pour chaque trophée.

Ce guide est actuellement en cours de rédaction

A savoir :

Comptez environ 40 à 50 heures pour le platin e

e Aucun trophée ne peut être manqué

Les collectibles peuvent être récupérés à tout moment

Liste des trophées Ghost of Tsushima

Légende vivante

Obtenez tous les trophées.

Obtenez tous les trophées. Tempête imminente

Récupérez le katana du clan Sakai.

Récupérez le katana du clan Sakai. Point de non-retour

Enfreignez votre code pour aider une nouvelle amie.

Enfreignez votre code pour aider une nouvelle amie. Au milieu des loups

Recrutez les ronin aux chapeaux de paille.

Recrutez les ronin aux chapeaux de paille. Raviver la flamme

Sauvez Taka de ses ravisseurs mongols.

Sauvez Taka de ses ravisseurs mongols. Réunion de famille

Libérez le seigneur Shimura des griffes du khan.

Libérez le seigneur Shimura des griffes du khan. Meneur du peuple

Ralliez les paysans de Yarikawa.

Ralliez les paysans de Yarikawa. Héritage

Récupérez l’armure de votre père.

Récupérez l’armure de votre père. Dernières braises

Exterminez les traîtres au nom de votre ami défunt.

Exterminez les traîtres au nom de votre ami défunt. Le Fantôme

Assumez votre nouvelle identité.

Assumez votre nouvelle identité. L’alliance exilée

Retrouvez vos alliés dans le froid du nord.

Retrouvez vos alliés dans le froid du nord. Fin de règne

Affrontez le khan.

Affrontez le khan. Mono no aware

Tirez un trait sur le passé et acceptez le poids de vos nouvelles responsabilités.

Tirez un trait sur le passé et acceptez le poids de vos nouvelles responsabilités. Le moine guerrier

Terminez tous les récits de Norio.

Terminez tous les récits de Norio. La guerrière vengeresse

Terminez tous les récits de Masako.

Terminez tous les récits de Masako. L’archer inflexible

Terminez tous les récits d’Ishikawa.

Terminez tous les récits d’Ishikawa. La voleuse intrépide

Terminez tous les récits de Yuna.

Terminez tous les récits de Yuna. Conteur de récits

Terminez tous les récits mythiques.

Terminez tous les récits mythiques. Guider l’épée

Terminez tous les récits de Tsushima.

Terminez tous les récits de Tsushima. Étincelles

Vainquez 20 ennemis en effectuant une contre-attaque après une parade parfaite.

Vainquez 20 ennemis en effectuant une contre-attaque après une parade parfaite. Protection de témoin

Touchez d’une flèche un ennemi terrifié en fuite.

Touchez d’une flèche un ennemi terrifié en fuite. Tout est dans le poignet

Vainquez le maximum d’ennemis au cours d’une même confrontation.

Vainquez le maximum d’ennemis au cours d’une même confrontation. Opportunités d’affaires

Ébranlez des ennemis 50 fois.

Ébranlez des ennemis 50 fois. Il ne peut en rester qu’un

Remportez tous les duels.

Remportez tous les duels. Gare à la chute

Tuez un ennemi en le faisant tomber d’un rebord.

Tuez un ennemi en le faisant tomber d’un rebord. Précision spectrale

Tuez 20 ennemis avec la posture du Fantôme.

Tuez 20 ennemis avec la posture du Fantôme. La légende du Fantôme

Bâtissez votre légende pour obtenir le titre de Fantôme de Tsushima.

Bâtissez votre légende pour obtenir le titre de Fantôme de Tsushima. Bon élève

Apprenez les postures de la pierre, de l’eau, du vent et de la lune.

Apprenez les postures de la pierre, de l’eau, du vent et de la lune. Expert en la matière

Obtenez toutes les techniques d’armes de Fantôme lançables.

Obtenez toutes les techniques d’armes de Fantôme lançables. Tempête suprême

Améliorez votre sabre au maximum.

Améliorez votre sabre au maximum. Un homme charmant

Placez un charme dans chacun des 6 emplacements.

Placez un charme dans chacun des 6 emplacements. Preuve de gratitude

Récupérez 10 faveurs.

Récupérez 10 faveurs. Avec style

Obtenez 30 éléments cosmétiques.

Obtenez 30 éléments cosmétiques. Vers la lumière

Rallumez tous les phares de Tsushima.

Rallumez tous les phares de Tsushima. Repaire de brigands

Découvrez la crique d’Umugi.

Découvrez la crique d’Umugi. Grâce aux kami

Trouvez et honorez tous les sanctuaires shinto de Tsushima.

Trouvez et honorez tous les sanctuaires shinto de Tsushima. L’honneur de l’invisible

Inclinez-vous devant 10 autels cachés sur Tsushima.

Inclinez-vous devant 10 autels cachés sur Tsushima. Objets trouvés

Découvrez un pilier de l’honneur et récupérez son kit de sabre.

Découvrez un pilier de l’honneur et récupérez son kit de sabre. Maîtres du monochrome

Achetez un article chez les marchands de teinture blanche et noire.

Achetez un article chez les marchands de teinture blanche et noire. Cosplayer du clan Cooper

Déguisez-vous en voleur légendaire.

Déguisez-vous en voleur légendaire. Ballade de la forge déchue

Jouez la « Complainte de la tempête » sur la tombe d’un ami.

Jouez la « Complainte de la tempête » sur la tombe d’un ami. Instant figé

Personnalisez une scène dans le mode photo.

Personnalisez une scène dans le mode photo. Lecteur insatiable

Récupérez 20 témoignages.

Récupérez 20 témoignages. Connaître l’ennemi

Récupérez 20 artefacts mongols.

Récupérez 20 artefacts mongols. Le corps et l’esprit

Terminez les sources chaudes, les haïkus, les sanctuaires Inari et les bambous d’entraînement.

Terminez les sources chaudes, les haïkus, les sanctuaires Inari et les bambous d’entraînement. Héros du peuple

Libérez 12 lieux occupés à Izuhara.

Libérez 12 lieux occupés à Izuhara. Un combat pour l’île…

Libérez tous les lieux occupés d’Izuhara.

Libérez tous les lieux occupés d’Izuhara. Bon débarras

Libérez 8 lieux occupés à Toyotama.

Libérez 8 lieux occupés à Toyotama. Pour la liberté…

Libérez tous les lieux occupés de Toyotama.

Libérez tous les lieux occupés de Toyotama. Éviction de masse

Libérez 7 lieux occupés à Kamiagata.

Libérez 7 lieux occupés à Kamiagata. Un nouveau refuge

Libérez tous les lieux occupés de Kamiagata.

Libérez tous les lieux occupés de Kamiagata. Grand libérateur

Libérez tout Tsushima.

Si vous cherchez des astuces et des guides/soluces, rendez-vous sur nos sections dédiées.