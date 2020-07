Avec leur invasion, les mongols ont laissé plein de bonnes choses à ramasser dans Ghost of Tsushima (après que Jin Sakai les ait massacré) dont des artefacts mongols dispersés dans toute l’île de Tsushima. Une fois récupérés, dirigez-vous vers le menu pour en apprendre plus sur la culture mongol à travers un item spécifique. Dans ce guide complet, on vous propose de découvrir tous les emplacements de ces artefacts.

Où trouver tous les artefacts mongols ?

Nous vous proposons de trouver les 50 artefacts mongols par région grâce à nos indications. Pour chaque artefact, vous disposez d’un screenshot en jeu et d’un autre pour connaitre sa position sur la carte. Aidez-vous des endroits alentours (notamment les noms des provinces) pour les situer précisément.

Notez que tout dépend de l’ordre de ramassage, les artefacts ne sont pas numérotés spécifiquement. N’ayez pas peur de les manquer, vous pourrez les ramasser quand bon vous chante. L’histoire limitera seulement les régions que vous pouvez explorer. Il faudra donc arriver à la dernière zone du jeu (la plus au nord) pour pouvoir tout trouver.

Artefacts mongols de Izunara

Artefact mongol 1

Artefact mongol 2

Artefact mongol 3

Artefact mongol 4

Artefact mongol 5

Artefact mongol 6

Artefact mongol 7

Artefact mongol 8

Artefact mongol 9

Artefact mongol 10

Artefact mongol 11

Artefact mongol 12

Artefact mongol 13

Artefact mongol 14

Artefact mongol 15

Artefact mongol 16

Artefact mongol 17

Artefacts mongols de Toyotama

Artefact mongol 18

Artefact mongol 19

Artefact mongol 20

Artefact mongol 21

Artefact mongol 22

Artefact mongol 23

Artefact mongol 24

Artefact mongol 25

Artefact mongol 26

Artefact mongol 27

Artefact mongol 28

Artefact mongol 29

Artefact mongol 30

Artefact mongol 31

Artefact mongol 32

Artefact mongol 33

Artefacts mongols de Kamiagata

Artefact mongol 34

Artefact mongol 35

Artefact mongol 36

Artefact mongol 37

Artefact mongol 38

Artefact mongol 39

Artefact mongol 40

Artefact mongol 41

Artefact mongol 42

Artefact mongol 43

Artefact mongol 44

Artefact mongol 45

Artefact mongol 46

Artefact mongol 47

Artefact mongol 48

Artefact mongol 49

Artefact mongol 50

Une fois que vous aurez collecté au moins 20 artefacts, vous obtiendrez le trophée / succès « Connais ton ennemi ». Si vous cherchez d’autres astuces pour le titre, vous pouvez vous rendre sur le guide complet de Ghost of Tsushima.