Aux quatre coins de l’île de Ghost of Tsushima, des sanctuaires shinto on été érigés en l’honneur des différents kami priés par les habitants. Honorer ces sanctuaires permet à Jin de bénéficier de puissants charmes imprégnés du pouvoir de ces divinités. Cela dit, l’accès à ces lieux sacrés se veut systématiquement périlleux, ce qui implique à chaque fois de pratiquer un peu d’escalade afin d’arriver jusqu’à ces précieux sanctuaires.

Où trouver les sanctuaires shinto ?

Il est possible de s’incliner devant un total de 16 sanctuaires shinto. Pour chacun d’entre eux, vous pourrez profiter d’un cheminement agrémenté de captures d’écrans pour vous aider à arriver à votre destination.

Sanctuaires shinto de Izuhara

Préfecture d’Ariake

Sanctuaire au sommet d’or

Au sud du Temple d’Or, vous trouverez le torii symbolisant l’entrée du sanctuaire.

Suivez les marches jusqu’au pont cassé puis prenez sur la droite. Grimpez jusqu’à ramper à travers une ouverture puis, une fois de l’autre côté, faufilez-vous dans la brèche de gauche.

Avancez et traversez à deux reprises un pont brisé. Au second, allez sur la droite et sautez successivement sur les plateformes en contrebas.

Franchissez ensuite le pont de fortune et escaladez les deux parois un peu plus loin. Contournez encore la montagne grâce à un autre pont de bambous.

Enfin, escaladez les parois restantes pour arriver juste après au sanctuaire, et ainsi obtenir le charme d’Amaterasu.

Préfecture d’Azamo

Sanctuaire du pic de la flèche

Au sud-est du Massif de l’Archer, vous trouverez l’entrée du sanctuaire.

Depuis le torii, suivez le chemin à gauche des débris de pont. Devant le pont effondré, allez sur la gauche et passez de branche en branche, puis faites un peu de grimpette jusqu’à une ouverture au niveau du sol.

Rampez et faufilez-vous à travers une ouverture puis escaladez la montagne sur le côté. Grimpez quelques rochers et faites un grand saut pour rejoindre ensuite le chemin principal. Suivez-le brièvement puis dirigez-vous sur la gauche.

Passez devant un camp abandonné et montez quelques rochers. Sautez ensuite sur trois branches d’affilée.

Continuez d’enchainer de nouveaux sauts puis passez par des prises rocheuses ainsi qu’une dernière branche d’arbre fixée à la paroi de la montagne.

Montez enfin les quelques mètres restants qui vous sépare du sanctuaire, puis honorez-le afin de récupérer le charme d’Inari.

Préfecture d’Hiyoshi

Sanctuaire de la pierre curatrice

Vous trouverez le torii symbolisant l’entrée du sanctuaire au Littoral d’Isonade.

Suivez le chemin le long du bord de la falaise puis faufilez-vous à travers le passage dans la roche. Sautez en face et continuez tout droit jusqu’à un passage où vous devrez ramper.

Après un court passage à l’intérieur d’une petite grotte, descendez en contrebas puis sautez sur la branche devant vous ainsi que sur les parois en face. Bien accroché au mur, faites le tour tout en descendant pour arriver sur un autre chemin situé au niveau inférieur. Sautez sur les planches en faisant attention car celles-ci s’effondrent au milieu, puis jetez-vous sur les prises en face de vous.

Une fois arrivé en haut, vous aurez à ramper sous un autre passage. Sautez ensuite sur la paroi située de l’autre côté puis escaladez-la jusqu’à retrouver la terre ferme. Sautez en face.

Continuez le chemin au bord de la falaise jusqu’au prochain torii. À partir de là, suivez les ponts de bambous et traversez le grand pont de singe.

Au bout de celui-ci, vous pourrez enfin honorer le sanctuaire et ainsi récupérer le charme d’Okuninushi.

Préfecture de Kashine

Sanctuaire de la fleur de prunier

Rendez-vous au Pic de Shigenori afin d’y trouver l’entrée du sanctuaire.

Suivez le chemin puis passez sur la gauche avant l’obstacle incendié. Grimpez des rochers et sautez sur quelques branches pour finalement arriver à une ouverture entre deux autres rochers.

Faufilez-vous à travers elle et continuez de passer de branche en branche jusqu’à traverser le pont enflammé. Escaladez encore quelques rochers.

Suivez les toriis et vous arriverez jusqu’au sanctuaire où vous obtiendrez le charme de Kagu-Tsuchi, après l’avoir honoré.

Préfecture de Komoda

Sanctuaire du dragon de pierre

Attention, l’escalade de ce sanctuaire nécessite le grappin.

Vous trouverez l’entrée du sanctuaire non loin du camp de survivant situé au sud-ouest de la Chute des Louveteaux.

À peine passé le torii, jetez-vous sur la droite et plantez votre grappin sur la branche afin de vous balancer de l’autre côté. Sautez ensuite sur le pont de bambous devant vous et contournez le rocher par la gauche en vous balançant à nouveau grâce à votre grappin.

Descendez ensuite petit à petit jusqu’à arriver au niveau de la plage. Progressez en passant sous l’arche de pierre puis remontez grâce aux rochers gravissables en face.

Jetez-vous une fois encore avec votre grappin depuis le pont brisé puis hissez-vous plus haut en remontant en rappel. Montez par le côté droit et balancez-vous deux fois de suite afin de progresser vers le haut tout en faisant le tour.

Faufilez-vous par deux fois entre des racines pour enfin aller honorer le sanctuaire et ainsi obtenir le charme de Susanoo.

Sanctuaire de la chute d’eau

Légèrement au nord de la zone des Chutes de Kukai, vous trouverez l’entrée du sanctuaire.

Suivez le chemin seul possible jusqu’à traverser une petite cascade. Empruntez le petit pont de bambous puis sautez sur la branche en face. Accrochez-vous ensuite aux prises rocheuses à côté pour revenir sur la terre ferme.

Traversez un autre pont de bambous et saisissez ensuite d’autres prises. Sautez sur une nouvelle branche puis continuez plus loin en passant par un troisième pont de fortune.

À partir d’ici, vous pouvez escalader soit les prises de gauche avec les deux branches fixées au mur, soit celles au niveau inférieur, au bout du chemin. Quelque soit votre choix, avancez ensuite droit devant vous et préparez-vous à escalader la cascade finale. Suivez le chemin de prises rocheuses jusqu’au sommet.

Une fois en haut, progressez jusqu’au sanctuaire et honorez-le afin de récupérer le charme de Mizu-no-kami.

Préfecture de Tsutsu

Sanctuaire de la montagne sinueuse

Attention, l’escalade de ce sanctuaire nécessite le grappin.

Aux alentours du Col des Nuages. suivez les torii jusqu’à l’entrée du sanctuaire.

Passez l’entrée et sautez vers le tronc sur la droite pour vous accrocher avec le grappin, puis faites de même juste après avec le second tronc, afin de vous hisser au milieu de ressources disséminées au sol.

Progressez quelques mètres et faufilez-vous par l’entrée au niveau du sol. Sautez ensuite sur les prises rocheuses devant vous pour finalement descendre en rappel. Passez entre deux rochers.

Une fois de l’autre côté, balancez-vous en face grâce à votre grappin puis rampez sur la gauche après avoir atterri. De nouveau sur vos deux jambes, hissez-vous grâce au grappin.

Avancez de quelques mètres puis jetez-vous dans le vide vers les prises rocheuses en vous rattrapant avec votre grappin grâce au tronc fixé. Hissez-vous puis soyez prêt à utiliser plusieurs fois de suite la corde en vous balançant d’abord par trois fois puis en utilisant le grappin en rappel.

Après vous être hissé une dernière fois grâce à un tronc fixé, montez les marches afin d’honorer le sanctuaire et ainsi obtenir le charme d’Izanagi.

Sanctuaires shinto de Toyotama

Préfecture d’Akashima

Sanctuaire du marais rocheux

Vous trouverez l’entrée du sanctuaire au sud du Marais des Lucioles.

Franchissez le torii et dirigez-vous sur la droite. Au premier croisement, continuez à droite, puis au second croisement situé juste après, prenez une fois encore à droite. Vous remarquerez alors une paroi gravissable près d’une lanterne. Empruntez-la et hissez-vous sur la gauche, puis balancez vous de l’autre côté.

Suivez le seul chemin possible puis, à un nouveau croisement, prenez sur la droite et escaladez petit à petit les rochers. Une fois en haut, faufilez-vous dans la cavité, descendez, et grimpez par des prises rocheuses.

Après quelques sauts, balancez-vous une dernière fois avec votre grappin sur la corniche d’en face et escaladez par la gauche.

Vous pourrez finalement accéder au sanctuaire et ainsi obtenir le charme d’Izanami.

Préfecture de Kushi

Sanctuaire de la crête aux nuages

Vous trouverez l’entrée du sanctuaire au nord du Village d’Urashima.

Passez sous le torii puis suivez le long chemin qui descend jusqu’à la plage. En face d’un nouveau portail, vous remarquez que le chemin continue après un pont cassé. Faites donc un petit écart d’escalade et continuez à monter des escaliers.

Après avoir franchi un nouveau torii, dirigez-vous sur la droite en passant à côté de statues de grenouilles. Le chemin entre les deux prochains portails étant détruit, faites un détour par la droite puis grimpez les rochers.

Continuez jusqu’à un nouveau torii puis sautez en face. Vous voilà au bout d’un cul de sac, mais vous apercevrez malgré tout des prises rocheuses sur la gauche. Gravissez la paroi pour passer de l’autre côté. puis contournez la montagne en l’escaladant par la gauche. Grimpez plus haut en vous agrippant au tronc fixé avec votre grappin.

Enfin, préparez-vous à vous balancer deux fois de suite et à sauter de branche en branche pour arriver au bout de votre session d’escalade.

De retour sur la terre ferme, dirigez-vous jusqu’au sanctuaire afin d’y récupérer le charme d’Azumi-no-Isora.

Sanctuaire du rocher de la tortue

À l’ouest de l’Etang du Petit Moine, vous trouverez l’entrée du sanctuaire symbolisée comme d’habitude par un torii.

Franchissez le portail et montez les marches jusqu’à arriver, sur la gauche, à une paroi gravissable. Une fois en haut, montez sur la corde et sautez vers la branche. Utilisez ensuite votre grappin afin d’atterrir en face.

Tournez-vous sur la gauche et sautez à nouveau en face, en vous raccrochant aux prises si besoin. Continuez à grimper de rocher en rocher, puis faites un autre saut au-dessus du vide.

Contournez la falaise sur la droite en vous balançant au grappin puis en jouant de nouveau les funambules sur une corde. Sautez et accrochez-vous avec le grappin à un tronc enfoncé dans la roche et laissez-vous tomber. Sautez sur la branche un peu plus loin et empruntez une troisième corde. Descendez légèrement tout en avançant puis, arrivé à un bois d’if, tournez vous et remarquez une corniche accessible sur la gauche.

Accrochez-vous à celle-ci, et suivez le chemin en vous hissant jusqu’au tronc puis en traversant une énième corde. Escaladez les différentes prises rocheuses, continuez à progresser, puis sautez en face sur une autre paroi.

Une fois en haut, faites un autre grand saut vers les fleurs en contrebas puis grimpez la nouvelle paroi en face. Contournez par la droite en sautant sur deux branches consécutives, ce qui vous permettra enfin de rattraper l’escalier principal.

Montez les marches qui mènent jusqu’au sanctuaire et honorez-le dans le but d’obtenir le charme d’Hoori-no-Mikoto.

Préfecture d’Otsuna

Sanctuaire de la falaise brumeuse

À la pointe ouest de la préfecture, au nord de la Baie de Yoshinaka, vous trouverez l’entrée du sanctuaire.

Depuis l’entrée, suivez le chemin jusqu’à tomber sur une ouverture où vous pouvez vous introduire. Une fois de l’autre côté, grimpez légèrement et faufilez-vous une seconde fois. Quelques pas plus tard, c’est en rampant, cette fois, que vous arriverez à progresser.

De nouveau à l’air libre, suivez le chemin jusqu’à traverser une corde ainsi qu’un pont effondré.

Après être passé sous un torii. vous ferez face à deux chemins : un au pont détruit impraticable, et un autre, à droite, où vous pouvez descendre en contrebas. Choisissez ce dernier et balancez-vous ensuite de l’autre côté avec votre grappin. puis faites de même sur la seconde branche juste après.

Grimpez de rocher en rocher puis balancez-vous sur une troisième branche et, une fois atterri, continuez vers la droite en suivant les escaliers.

Tout près du sanctuaire, on peut penser qu’il faut faire un grand saut au dessus du vide depuis le reste d’un pont de bambous jusqu’à celui d’en face, mais vous serez trop court. En réalité, en contrebas se trouve une branche sur laquelle vous pouvez vous balancer. Sautez donc dans le vide et accrochez-vous pour atterrir sur la paroi d’en face. Continuez de contourner la falaise par la droite en vous agrippant aux différentes prises.

Poursuivez votre session d’escalade encore quelques instants et, finalement, grimpez quelques rochers de plus pour arriver devant le sanctuaire.

Inclinez-vous devant le monument sacré afin de repartir avec le charme de Ryuujin.

Préfecture d’Umugi

Sanctuaire de la roche écarlate

Au sud-est du Champ de Fleurs d’Equinoxe, vous trouverez le torii menant vers le sanctuaire.

Passez sous le portail et vous remarquerez directement la branche sur laquelle vous pourrez utiliser votre grappin. Grâce au balancement, sautez sur une autre branche devant vous puis passez ensuite de prise en prise jusqu’à vous hisser sur un rebord.

Sautez consécutivement sur deux branches et, une fois agrippé à la corniche, bondissez sur la gauche et lancez tout de suite votre grappin puis enchainez les balancements afin d’atterrir sur un tronc plié.

Après une fois encore quelques sauts de branche en branche, vous vous retrouvez à nouveau les mains agrippées à une corniche. Hissez-vous puis accrochez-vous à une branche grâce au grappin. Continuez pour procéder à la dernière phase de plateforme.

Enchaînez enfin les balancements au grappin ainsi que les sessions de funambulisme sur quelques branches pour vous approcher du sanctuaire.

Inclinez-vous devant le monument sacré et vous récupérerez le charme de Tsukuyomi.

Préfecture de Yarikawa

Sanctuaire du pic luxuriant

Vous trouverez l’entrée du sanctuaire au sud-est de la Forteresse de Yarikawa.

Pénétrez dans le sanctuaire et suivez le chemin tracé, puis peu de temps après être passé sur un pont, vous devrez continuer en contrebas en vous accrochant avec votre grappin sur la souche devant vous. Sachez que se laisser tomber fonctionne aussi.

Progressez un peu plus loin et balancez vous à deux reprises pour atteindre l’autre côté. Continuez en passant sur une branche puis sur une corde tendue, pour finalement vous hisser plus haut grâce à une autre souche.

Agrippez-vous aux différentes corniches puis sautez en s’accrochant dans la foulée à une troisième souche. Laissez-vous tomber juste en dessous. Passez de branche en branche et balancez-vous une nouvelle fois grâce à votre grappin. Avancez légèrement et allez en face en vous balançant.

Continuez de grimper petit à petit pour passer ensuite par d’autres branches et une seconde corde tendue. Faites le grand saut pour atterrir en face. Atteignez la plateforme où un arbre tordu se dresse seul et continuez en direction d’une nouvelle souche.

Hissez-vous et progressez tout au long des prises rocheuses. En avançant droit devant vous, vous discernez tout un pan à escalader. À partir de la souche de droite, montez sur la corniche et suivez les prises rocheuses jusqu’à arriver au sommet.

Désormais tout près du monument sacré, honorez-le et vous recevrez le charme de Shinatsuhiko.

Sanctuaires shinto de Kamiagata

Préfecture de Jogaku

Sanctuaire du pic blanc de neige

Au nord-est du Mont Jogaku, vous trouverez le torii symbolisant l’entrée du sanctuaire.

L’escalier étant effondré, passez par la paroi gravissable sur la droite. Continuez puis faufilez-vous à travers une ouverture. Grimpez légèrement et sautez vers le bois d’if en face.

Contournez encore en gravissant les prises rocheuses et en sautant sur des branches. Le pont est évidemment détruit, alors passez sur la gauche en vous balançant grâce au grappin pour arriver sur une plateforme rocheuse un peu plus loin.

Sautez en face vers un tronc attaché et rattrapez vous avec votre grappin. Hissez-vous et faites de même avec le second tronc un peu plus haut. Jetez-vous sur la gauche et passez à travers l’ouverture.

Descendez en contrebas et rampez au sol pour passer de l’autre côté. Aidez-vous de la branche pour continuer à monter.

Balancez-vous ensuite pour vous rattraper sur une corniche puis descendez légèrement en rappel grâce à un tronc fixé dans la roche. Suivez le reste du parcours d’escalade qui se termine par une dernière souche pour vous hisser jusqu’au sanctuaire.

Honorez le monument sacré afin de repartir avec le charme de Takemikazuchi.

Préfecture de Kin

Sanctuaire de la falaise de givre

À l’est du Village de Kin se trouve l’entrée du sanctuaire.

Face au torii, descendez les marches. Devant le pont embrasé, passez par la droite et sautez vers le bois d’if. Continuez et sautez vers le tronc fixé puis accrochez-vous avec votre grappin. Continuez via les prises rocheuses.

Balancez-vous consécutivement sur deux branches pour atterrir plus loin. Sautez devant vous puis hissez-vous grâce à la souche. Un autre tronc vous attend juste après, alors jetez-vous vers lui et retenez-vous grâce au grappin. Progressez grâce aux prises rocheuses.

Une fois sur pied, passez de branche en branche. Avancez et soyez prêt à entamer une deuxième série de balancements, pour finalement vous hisser grâce à une énième souche. Sautez vers le bois d’if puis avancez jusqu’à un pont brisé.

À partir d’ici, prenez à droite et, depuis la petite plateforme rocheuse, jetez-vous vers un autre tronc. Hissé en haut, répétez cet enchainement depuis l’autre petite plateforme rocheuse à votre droite. Continuez et hissez-vous une toute dernière fois grâce à une souche. Grimpez ensuite la succession de rochers pour arriver au sanctuaire.

Inclinez-vous devant le monument sacré afin de récupérer le charme de Nigihayahi-no-Mikoto.

Préfecture de Sago

Sanctuaire du mont de la grue

Vous trouverez le torii symbolisant l’entrée du sanctuaire à l’est du Fort de Kikuchi.

Passez sous le portail et continuez jusqu’à arriver à un pont cassé. Grimpez sur la droite puis, une fois en haut, sautez puis balancez-vous jusqu’à une autre portion de pont brisé.

Escaladez la paroi de droite et continuez dans cette direction. Faites un grand saut puis balancez-vous par deux fois pour progresser.

Grimpez grâce aux prises rocheuses pour repartir sur un autre balancement.

Passez de branche en branche et escaladez d’autres prises rocheuses pour continuer à contourner la montagne. Une longue phase d’escalade vous attend ensuite, entrecoupée d’un dernier balancement. Sur l’ultime branche du parcours, sautez en face. Vous y êtes presque.

Gravissez les marches restantes pour honorer le sanctuaire et ainsi repartir avec le charme d’Ikazuchi-no-Kami.

