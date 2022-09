Il y a pas mal de choses à faire et à découvrir dans le monde ouvert de Tower of Fantasy. Pendant votre exploration, vous serez par exemple confronter à de nombreux défis environnementaux. Mais parmi les activités à réaliser pour augmenter votre pourcentage de découverte, il y a les panoramas. En soi, cela n’apporte pas grand chose si ce n’est contribuer à cette jauge, mais c’est toujours sympa de tous les avoir pour viser le 100%.

Les panoramas sont des points d’intérêts qui sont répartis un peu partout dans l’ensemble des régions de Tower of Fantasy. On les trouve généralement en hauteur ou proche d’un endroit important, et sont symbolisés par un halo violet et un symbole d’œil en haut. Dans ce guide, on vous donne l’emplacement de toutes les photos à prendre (panoramas) pour le Carnet de voyage dans Tower of Fantasy.

Répartition des panoramas

Avant de vous donner l’emplacement exact, voici combien de panoramas il faut chercher par région :

Astra : 5 panoramas

: 5 panoramas Banges : 6 panoramas

: 6 panoramas Navia : 4 panoramas

: 4 panoramas Crown : 4 panoramas

: 4 panoramas Warren : 4 panoramas

: 4 panoramas Île artificielle : 8 panoramas

Vous pouvez voir votre pourcentage de complétion en allant sur votre map et en cliquant sur l’avancée de chaque région, ou via votre Terminal puis dans Chroniques.

Panoramas Astra

Refuge d’Astra

Emplacement : Au sein du refuge d’Astra, juste à côté de l’infirmerie.

Montagnes du Nord

Emplacement : Se situe non loin du camp de base. Prenez le point de téléportation et grimpez sur la falaise qui se situe au nord-est.

Méga Arène

Emplacement : Se situe au nord-ouest de la zone de la Méga-Arène. Il faut grimper un peu, derrière le camp ennemi.

Cercle des échos

Emplacement : Pour celui-ci il va falloir grimper un peu. Le panorama se situe tout en haut d’un pilier de rochers entre le cimetière d’Astra et les piliers pourpres.

Tombeau des épines

Emplacement : Tout simplement en hauteur du world boss Robarg, un peu à côté de la faille spatiale : Chaînes du Sud. Vous n’aurez pas trop de mal à le trouver.

Panoramas Banges

Port de Banges

Emplacement : Se situe pas loin du port en question. Sur le pont en ruine à l’endroit indiqué sur la carte. Prenez le drone situé en dessous du pont sur la route pour grimper plus facilement à cet endroit.

Banges Tech

Emplacement : Dans la zone principale de Banges Tech, là où vous irez durant la quête principale après la région d’Astra.

Maen

Emplacement : Sur le mont Woochu au sud de Banges.

Fermes de Banges

Emplacement : Sur un autre pont en ruine tout près de la faille spatiale

Refuge

Emplacement : Tout au sud de Banges en haut d’une montagne.

Ruines du poste de transmission

Emplacement : Se situe en haut de la colline proche des coordonnées

Panoramas Navia

Île de Cetus

Emplacement : Au sud de la tour d’Omnium sur les hauteurs.

Île du Faiseur de Pluie

Emplacement : Prenez le point de téléportation de la Faille Spatiale : Forêt du Septième Jour – Nord puis dirigez-vous vers l’ouest en restant sur les falaises.

Forêt du Septième Jour

Emplacement : Partez de la faille spatiale : Forêt du Septième jour – sud et dirigez-vers le nord au sommet d’une petite tour.

Selga

Emplacement : Pas très loin d’un précédent panorama, juste à côté de la Faille Spatiale : Forêt du Septième Jour – Nord (et à côté d’un camion abandonné)

Panoramas Crown

Camp des Mineurs

Emplacement : Comme son nom l’indique, au niveau du camp des mineurs. Partez de la faille spatiale du même nom, partez à l’est, et descendez dans le camp, la photo se situe en contrebas.

Parlement

Emplacement : Se situe sur une colline proche des Ruines D-01, mais plus haut. Un module de ravitaillement est d’ailleurs juste à côté dans un rocher.

Laboratoire (District 4)

Emplacement : Au sud-ouest de la Tour à Omnium de Crown. Vous pouvez même accéder au panorama de cet endroit en sautant.

Lumina

Emplacement : En haut proche du bateau abandonné. Vous devez vous rendre sur la falaise qui est à l’Ouest, au nord du world boss.

Panoramas Warren

Passage de Saag

Emplacement : Partez de la Tour à Omnium de la région et dirigez-vous vers le sud-ouest. Il sera nécessaire de gravir la montagne pour atteindre ce panorama.

Fjords Australs de Naa

Emplacement : Partez de la Faille Spatiale : Pic Enneigé de Warren et allez un peu plus au nord, en contrebas.

Forêt de la couronne d’argent

Emplacement : Pour celui-ci, vous pouvez partir de la Faille Spatiale du Passage de Saag et allez plus à l’Ouest.

Forteresse d’Aarniel

Emplacement : Vous pouvez le faire dans la foulée du précédent, en continuant encore un peu plus à l’ouest, en passant la forêt. Il faudra néanmoins grimper tout en haut pour avoir accès au panorama.

A quoi servent les panoramas ?

A vrai dire, pas à grand chose. Chacun d’entre eux ne débloquent rien de plus qu’un point de vue et un joli endroit à regarder. Cela vous permet tout de même de récupérer une vingtaine de cristaux obscurs que vous pourrez ensuite dépenser pour des Nucléus. Mais ils vont tout de même vous aider à faire augmenter votre barre de progression de l’exploration, et donc indirectement à vous donner des récompenses. Il y en a plusieurs par région et vous octroieront quelques points pour cette jauge. Si vous voulez faire le 100% pour l’ensemble des zones, vous devrez donc tous les obtenir.

Si vous souhaitez d’autres astuces sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide complet de Tower of Fantasy. On vous donne notamment l’emplacement des Nucléus Dorés.