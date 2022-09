Accueil » Guides » Résoudre les puzzles environnementaux – Tower of Fantasy

Le monde ouvert de Tower of Fantasy regorge de choses à collecter. Que ce soit des Nucleus Noirs ou Dorés, des coffres ou des ressources, il y a souvent des objets à ramasser. Mais il y a aussi des petits défis, placés un peu partout, qui vont demander une action bien précise. Souvent, il faut utiliser une arme de feu ou une relique. Mais la solution n’est pas toujours évidente.

Dans ce guide complet, nous vous expliquons comment faire pour briser les murs, collecter les Nucléus Noirs, bruler les fleurs ou encore résoudre les énigmes liées au statut ballon. Voici la solution pour l’ensemble des puzzles environnementaux.

Avant de poursuivre, sachez que l’ensemble des puzzles environnementaux sont représentés sur votre mini-map par une icône de double carré. A chaque fois que vous voyez ça, cela signifie qu’il y a un Nucléus à récolter après avoir réalisé une action. Cela augmente également votre pourcentage de découverte de la carte pour avoir encore plus de récompenses.

Les pissenlits avec Nucléus Noir

Probablement l’une des premières énigmes du monde ouvert que vous rencontrerez dans Tower of Fantasy. Vous allez en rencontrer beaucoup et chaque pissenlit dispose de trois fleurs. Pour obtenir la récompense, c’est simple, il vous suffit de taper la base de la fleur avec une arme. N’importe laquelle ! Les trois fleurs vont alors se dissiper autour et vous n’aurez qu’à taper une nouvelle fois pour faire apparaître un Nucléus Noir. Facile !

Comment briser les murs dans Tower of Fantasy ?

Les murs infranchissables ne sont pas nombreux dans Tower of Fantasy mais on aura rapidement tendance à essayer de taper dessus avec une arme physique. Cela ne sert à rien, il sera nécessaire d’utiliser une relique. Si vous voyez un mur fissuré, vous devrez utiliser le Barrage de Missiles. Une fois équipé, utilisez-le et cela vous permettra de briser complètement le mur.

La relique Barrage de Missiles est l’une des premières reliques que vous allez débloquer. Celle-ci se récupère dans les Ruines A-01. Mieux encore, cela se fera naturellement puisqu’une quête principale vous demandera de parcourir les Ruines en question pour l’avoir.

Phosphochampi (Champignons, quel ordre ?)

Assez rapidement, mais pas souvent, vous croiserez plusieurs champignons sur lesquels on peut rebondir. Vous l’avez compris, une récompense est à obtenir ici. Pour réussir l’énigme, c’est relativement logique : il faut le faire dans le bon ordre. Oui, mais lequel ? La réponse n’est pas toute trouvée puisque cela va dépendre de la configuration et de l’emplacement.

Cependant, majoritairement, il faut rebondir dessus en partant du plus petit champignon au plus grand. L’ordre inverse est aussi vrai. Pour savoir quel champignon est le bon, c’est simple : il émet une lumière bleue. Sautez dessus et si vous avez une lueur bleue, c’est le bon ! Continuez dans l’ordre, du moment qu’une lumière bleue apparaître.

A noter que si vous vous trompez, vous devez recommencer depuis le premier Phosphochampi de la zone. Egalement, il n’est pas nécessaire de sauter d’un champignon à un autre, vous pouvez très bien marcher par terre entre deux champignons, seul l’ordre est important.

Chow-Chow (Plante bleue)

Dès la première zone, vous allez rencontrer de drôles de plantes de couleur bleu. Celle-ci semble vouloir manger quelque chose. Ces fleurs bleues un peu spéciales cachent en réalité des Nucléus, souvent noirs, parfois dorés ! Pour réussir cette énigme, vous devez scruter votre environnement.

Autour de vous, il y aura forcément un noyau d’eau, ou plusieurs. Il s’agit de ces petites créatures qui ne réagissent que si vous les attaquez. Portez-les en utilisant l’action Soulever, puis balancez-le dans la gueule de la plante. Une fois fait, le Chow-Chow va recracher un Nucléus.

Kérosénia, Lianépine, fosse de goudron…

Puzzle pas très compliqué, que vous aurez sans doute deviné par vous-même. Des coffres de ravitaillement ont parfois des lianes autour d’eux. Egalement, vous croiserez parfois des Kérosénia, des plantes avec une sorte de goudron à l’intérieur. Pareil pour de mini-grottes, qui sont en fait remplis d’une récompense. Ici, il suffit juste de les brûler en utilisant une arme de feu, comme l’arc composite.

Pierre de singularité (Statue avec ballon)

Dès Banges, vous croiserez une sorte de statue qui porte un ballon. En fait, il s’agit d’une pierre de singularité. Ici aussi, cela renferme un Nucléus. Ces étranges pierres peuvent être déterrées et mises en lévitation à l’aide d’une relique. Cette fois-ci, vous devrez équiper le Cube étrange, une relique SR que vous obtenez dans les Ruines A-02 dans la région Astra.

Vous l’aurez assez vite dans l’histoire, normalement avant de découvrir les pierres-statues. Equipez la relique du Cube étrange, utilisez-la, et la Pierre va s’envoler, laissant apparaître une récompense.

Fosse de lave

Vous avez trouvé une sorte de rocher avec du feu dedans sur une falaise ? C’est une fosse de lave. Celle-ci se situe généralement sur une petite montagne à franchir. Pour obtenir le Nucléus, vous devez utiliser une arme de givre et simplement taper la fosse. Vous devrez peut-être bien user du double saut pour récupérer ensuite votre Nucléus.

Plateforme à induction et à omnium

Un peu plus tard dans l’aventure, vous croiserez d’étranges plateformes par terre. Celle-ci semble indiquait quelque chose, et ce n’est pas pour rien, il en existe plusieurs :

Plateforme à induction de colonne à omnium : Comme son nom l’indique, il faut utiliser la Colonne à omnium, que vous pouvez lancer à l’aide de la relique appelée Minicanon à Omnium, récupérée dans les Ruines A-03. Encore une fois, il s’agit d’une des premières ruines, donc vous allez vite le récupérer.

: Comme son nom l’indique, il faut utiliser la Colonne à omnium, que vous pouvez lancer à l’aide de la relique appelée Minicanon à Omnium, récupérée dans les Ruines A-03. Encore une fois, il s’agit d’une des premières ruines, donc vous allez vite le récupérer. Plateforme à induction de force : Cette fois, on y voit un icone d’un personnage qui frappe avec une arme. Vous l’avez compris, équipez-vous d’une arme, sautez et tapez dessus.

Terrephyte (Plante orange et jaune)

Cette plante est un peu plus complexe, puisque l’énigme est moins évidente (mais pas forcément moins facile). Cette plante peut exister dans plusieurs couleurs et il va falloir trouver des bourgeons de couleur assortie pour réussir le défi. Il suffira ensuite de les placer au centre. Si vous trouverez une plante de ce genre, regardez dans les environs pour dénicher son bourgeon.

Drone à noyau noir

Assez rare, il est cependant possible de trouver des drones qui surplombent votre position et qui transportent un Nucléus Noir. En toute logique, vous devez juste l’abattre pour récupérer votre butin.

Rayon de concentration

Celui-ci, il n’y en a pas beaucoup et on les retrouve surtout aux Mines de Crown. Vous devez juste l’alimenter et l’utiliser sur une fissure pour faire apparaître le Nucléus.

Voilà, avec tout ça, vous devriez réussir à explorer tout le monde ouvert de Tower of Fantasy ! En tout cas, pour les zones disponibles au lancement et un peu après. Bien sûr, à cela s’ajoute d’autres astuces ou choses à savoir, notamment les camions à mot de passe mais on en reparle dans un autre guide de Tower of Fantasy.