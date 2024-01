Où trouver des éclats de Paldium ?

Il faut intégrer beaucoup de choses en lançant votre première partie dans Palworld, surtout si vous n’avez jamais touché à un jeu de survie de votre vie. Par conséquent, trouver des éclats de Paldium peut vous perdre si vous ne savez pas réellement quoi chercher. Trouver du bois ou de la pierre est assez simple, mais pour ce qui est d’un éclat de Paldium, les choses se compliquent.

Ce minerai est cependant assez simple à visualiser de loin, grâce à sa couleur bleutée. Vous en trouverez assez facilement en jetant un œil autour de votre point de départ. Il suffit de vous approcher de ce minerai et de taper dessus pour récolter des éclats de Paldium, si possible avec une pioche pour faciliter l’extraction.

Mais ce n’est pas le seul endroit où vous pourrez en trouver. En minant aussi les gros bouts de roches, qui donnent principalement accès à de la pierre, vous pourrez parfois récolter un éclat de Paldium ici et là. C’est beaucoup moins rapide que d’avoir un gisement de Paldium en face de soi, mais cela peut dépanner en cas de besoin. Vous pouvez également construire un extracteur de minerai dès le niveau 7 atteint, pour remplir plus facilement votre stock, ou encore un Concasseur pour recycler vos pierres (niveau 8).

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series.