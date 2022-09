Comment obtenir des Dreamlight ? | Guide Disney Dreamlight Valley

Disney Dreamlight Valley a beau être en accès anticipé payant (sauf pour les détenteurs d’un abonnement Xbox Game Pass), il ne faut pas oublier que le jeu sera au final un free-to-play. Qui dit free-to-play, dit forcément modèle économique basé sur des microtransactions et autres achats in-game.

Pour l’heure, ces mécaniques ne sont pas activées et le jeu nous propose d’avancer dans l’histoire en dépensant plusieurs types de monnaie : pièces en or, pierres de lune ou encore Dreamlight, une monnaie qui peut s’obtenir uniquement en jeu et qui est capitale pour votre avancée.

En effet, dépenser ces Dreamlight vous permettra de débloquer de nouvelles zones à explorer et ainsi découvrir de nouvelles quêtes et personnages à ramener dans le monde de Dreamlight Valley que vous tentez de sauver de l’Oubli. Suivez le guide pour tout savoir sur l’obtention des Dreamlight.

Une seule manière : réalisez des tâches de toutes sortes

Il n’y a pas trente-six mille solutions pour récupérer un maximum de Dreamlight, il vous faut réaliser le plus possible de tâches présentes dans le menu Dreamlight. Réparties en différentes strates comme la gastronomie, la culture, la cueillette etc., certaines sont également réunies sous la bannière Missions Dreamlight.

Ces tâches sont très simples à réaliser mais peuvent être un peu longues dans leur déroulé. A noter qu’elles semblent être illimitées et que dans ce cas, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes à les réaliser.

Elles peuvent être du type :

Planter x légumes

Préparer x plats

Ramasser x fruits

Vendre x fleurs

Pêcher x poissons, etc.

Des missions aux récompenses aléatoires mais qu’il ne faut surtout pas négliger tant le rôle de la monnaie est importante pour votre avancée dans le jeu. Rassurez-vous, la plupart des actions sont réalisées instinctivement et automatiquement pendant votre progression dans le jeu.

Attention cependant à ne pas être tenté de convertir des éclats d’autres sortes en Dreamlight car ceux-ci sont plutôt rares et sont utiles un peu plus loin dans l’aventure. Nous ne vous recommandons donc pas de procéder comme ceci. Bonne chasse aux Dreamlight !

N’hésitez pas à parcourir nos autres guides de Disney Dreamlight Valley, qui est disponible en accès anticipé sur toutes les plateformes depuis ce 6 septembre.